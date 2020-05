Xbox Series X: SEGA potrebbe distribuire la console in Giappone con un altro nome

Vi ricordate la notizia che vi avevamo riportato in cui si parlava di uno scoop incredibile per quanto concerne SEGA? Ebbene, da oggi sono cominciate a circolare delle voci abbastanza interessanti su questo “papabile” scoop che dovrebbe venir svelato proprio il 4 giugno e riguarderebbe Xbox Series X.

Secondo delle voci, alcune rilanciate da Jeff Grubb – l’uomo dietro alle rivelazioni degli eventi estivi – Microsoft avrebbe concluso un accordo clamoroso con l’azienda giapponese. Questo accordo dovrebbe consentire a SEGA di distribuire Xbox Series X in Giappone con un nome del tutto nuovo: si è parlato di, Sega Series X Xbox Series Dreamcast o di Xbox Series Saturn e tantissimi altri nomi. Di conseguenza, SEGA avrebbe anche l’onere della distribuzioni dei giochi Microsoft sul territorio giapponese, oltre che portare tutte le sue IP su Xbox – Persona, Yakuza, Shenmue e così via.

Well, the latest "Sega rumour" that's going to rile up the gaming industry is, yes, Sega ARE releasing a console…

But, it's the Xbox Series X in Japan, MS are rebranding it under Sega's name to gain a better foothold there.

So, the Sega Series X.

— Larry Bundy Jr (@LarryBundyJr) May 30, 2020