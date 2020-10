Xbox Series X si aggiudica altri 5 giochi a 120 FPS

Ci siamo quasi, manca ormai meno di un mese e potremo finalmente mettere le nostre mani su Xbox Series X | S, ma la domanda che si pongono gli appassionati delle console Microsoft è sempre la stessa: cosa si potrà giocare al lancio sulle nuove Xbox? La selezione di titoli sarà effettivamente la line up di lancio più grande nella storia di Microsoft e questo grazie soprattutto alla retrocompatibilità con le passate generazioni Xbox.

Ma ovviamente non mancheranno anche titoli recenti e ottimizzati fin dal lancio di Xbox Series X | S. A questi giochi se ne andranno ad aggiungere altri 5 decisamente molto apprezzati dai fan. Parliamo della Halo The Master Chief Collection, che sarà giocabile su entrambe le delle console a partire con tutta una serie di migliorie rispetto all’edizione uscita su Xbox One. Inoltre, come accade ormai di frequente, la collection contenente i 5 episodi di Halo sarà inserita nel servizio ad abbonamento Xbox Game Pass e l’update sarà gratuito per tutti i possessori del gioco.

Halo: The Master Chief Collection is coming to Xbox Series X|S. ✅Fully Optimized on Series X|S ✅120 FPS in Campaign & Multiplayer ✅Split-screen improvements & up to 4K on Series X ✅Available for free to existing owners or @XboxGamePass on November 17. pic.twitter.com/MdWURTjCQx — Klobrille (@klobrille) October 20, 2020

Tra i lavori di ottimizzazione che verranno proposti nella versione Xbox Series X | S della Halo The Masterf Chief Collection possiamo trovare: una campagna in giocatore singolo e tutte le modalità multigiocatore che raggiungeranno i 120 FPS e vari miglioramenti al gioco in split-screen con una risoluzione che raggiungerà i 4K su Series X. Infine, la collection sarà disponibile a partire dal prossimo 17 novembre, anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Anche se al lancio di Xbox Series X | S non ci sarà Halo Infinite, possiamo effettivamente dire che in un modo o nell’altro Master Chief sarà presente nei primissimi giorni di vita delle nuove console targate Xbox. Cosa ne pensate di questo ritorno della Master Chief Collection anche sulle console di prossima generazione Micrsoft? Diteci la vostra.