Xbox Series X: trenta giochi ottimizzati al lancio, ecco quali

Più il tempo passa più il fatidico giorno di avvicina, manca ormai davvero un mese all’uscita dell’attesissima next gen. Sia Xbox Series X che PS5 hanno un unico obiettivo in comune, vale a dire creare una esperienza mai vista prima d’ora. Sebbene sulla carta la console di casa Microsoft sia la più potente tra le due, molti appassionati della grande “M” sono diventati un po’ scettici dopo il rinvio rocambolesco di Halo Infinite, che ricordiamo doveva essere rilasciato proprio al lancio di Xbox Series X.

Una delle caratteristiche peculiari sponsorizzate ormai da mesi della console di prossima generazione (oltre all’ottima retrocompatibilità) è lo Smart Delivery. In breve, si tratta del cosiddetto cross-play grazie al quale un titolo acquistato su una singola console può essere giocato anche sulle altre della stessa famiglia. Microsoft ha deciso di rilasciare al lancio di Xbox Series X ben trenta giochi dei quali venti in Smart Delivery, ottimizzati in modo incredibile sulla nuova console. Andiamo a vedere quali sono nel dettaglio.

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Nonostante quindi il rinvio imminente dell’ultimo capitolo con protagonista Master Chief, tutti gli appassionati potranno giocare ad un sacco di titoli sin dal primo giorno. Cosa ne pensate di questa notizia? Avete prenotato Xbox Series X? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata.