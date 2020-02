Xbox Series X: Phil Spencer conferma che la retrocompatibilità funziona già su “tonnellate” di titoli

Manca ormai un sacco di tempo prima del lancio ufficiale di Xbox Series X, ma già il capo del marchio Phil Spencer ne è in possesso. Una delle tante notizie positive della prossima console di casa Microsoft è la sua totale retrocompatibilità, infatti questa potrà leggere tutti i giochi delle precedenti Xbox. Spencer è tornato sulla questione ed ha confermato che la retrocompatibilità è già attiva e ben funzionante con tonnellate di giochi testati. A differenza quindi di PS5, sembrerebbe che i lavori in casa Microsoft stiano procedendo decisamente bene e che siano in orario sulla tabella di marcia. Ricordiamo infatti che l’uscita di Xbox Series X e di PlayStation 5 tecnicamente risulta essere alla fine di quest’anno.

Nonostante abbia parlato di tantissimi giochi, a quanto pare non tutti i giochi sono attualmente compatibili. Questo infatti dimostra che c’è ancora molto lavoro da fare per ottimizzare il tutto nel più breve tempo possibile. Qui di seguito vi facciamo leggere ciò che ha detto Phil Spencer in merito alla retrocompatibilità di Xbox Series X.

“La sto provando. Si trova in pieno sviluppo, ogni tanto ci sono dei riavvii. Non tutti i giochi sono attualmente disponibili, in questo momento stiamo lavorando ad una lista specifica. Ci sono però una tonnellata di giochi disponibili funzionanti“. Nonostante sia in uno stato ancora in lavorazione, il capo di Xbox ha dichiarato che le caratteristiche hardware avanzate di Xbox Series X influenzano in modo incredibile le performance di giochi estremamente datati, migliorandoli quindi su certi aspetti, con caricamenti nettamente più veloci ad esempio.

