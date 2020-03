Xbox Series X: secondo uno sviluppatore l’SSD è uguale a quello di PS5

Lunedì scorso Microsoft ha deciso di punto e in bianco di mostrare le caratteristiche di Xbox Series X. La nuova console in uscita a fine di quest’anno risulta essere a dir poco incredibile, sulla carta sembrerebbe addirittura essere più potente di PS5 con 12 TeraFLOPS contro i 10,28 della sua rivale. C’è da dire che proprio l’altro ieri Mark Cerny di Sony ha definito le caratteristiche della sua macchina e, nonostante risulti appunto meno potente, il punto di forza sembrerebbe essere proprio l’SSD.

NitX, uno sviluppatore che interviene a volte sul famoso forum di ResetEra, ha sottolineato che l’SSD di Xbox Series X consente di fare le stesse cose dichiarate da PS5. Questo è quello che ha detto: “Si può fare anche con l’SSD di Xbox Series X. L’architettura di Xbox Series X è stata progettata per fare esattamente questo. La maggiore portata della RAM combinata con l’SSD può fare lo stream di moltissimi dati. Ovviamente i numeri bruti contano, ma ribadisco che molto dipende dall’architettura della macchina nel suo complesso, nonché dai motori grafici.”

Are you all paying attention? pic.twitter.com/gnt4L3DDId — HudXero 'The Dark Phantom' (@HudXero) March 20, 2020

Rimane chiaro che i dibattiti che si stanno facendo negli ultimi giorni si riferiscono solo ai numeri ed effettivamente finché non si avranno in mano le due console fatte e finite rimangono speculazioni che devono rimanere tali. Rimane vero che sulla carta Xbox Series X è più potente di PS5 ma è anche vero che un paio di giorni fa Digital Foundry ha specificato che “c’è ancora molto da vedere” facendo riferimento alla console di casa Sony. Ovviamente la potenza massima di queste potrà, molto probabilmente, da titoli first party.

