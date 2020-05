Xbox Series X: la console supporterà anche il Variable Rate Shading.

Fino a questo momento Microsoft ha rivelato una serie di caratteristiche che riguardano Xbox Series X, tanto da sbalordire il pubblico videoludico per le varie tecnologie che la console sarà in grado di supportare. Dopo aver annunciato il ray-traincing ed il dynamic latency input si aggiunge alla lista anche il Variable Rate Shading, noto anche come VRS – che, precisiamo, non ha nulla a che vedere con la realtà virtuale.

In seguito alla pubblicazione di un nuovo video di Digital Foundry, che riguarda proprio il VRS, il direttore della programmazione di Xbox Live Larry “Major Nelson” Hryb ha confermato su Twitter che la console next-gen di Microsoft l’avrebbe supportato.

Per chi se lo stesse chiedendo, il Variable Rate Shading consente un utilizzo più efficiente della GPU intervenendo direttamente sull’ombreggiatura dei pixel – che non avverrà più ad uno ad uno, come accade ora – offrendo una qualità nettamente superiore e facilitando la trasmissione su schermi a risoluzione elevata. Queste sono informazioni realmente appaganti, considerando che le nuove generazioni di videogiochi stanno enfatizzando molto la risoluzione 4k, nonché la qualità dell’esperienza che il giocatore può percepire. A tal proposito, la presenza del Variable Rate Shading su Xbox Series X sarà fondamentale nel lungo periodo.

Il video pubblicato da Digital Foundry, visualizzabile più in alto, fa ben comprendere quanto abbiamo descritto, considerando i vari esempi forniti per giochi come Gears Tactics. È vero, dovremo aspettare ancora qualche mese per l’arrivo di Xbox Series X nei mercati. Nel frattempo, però, concentriamoci sui prossimi annunci ed eventi che ci trasmetterà il colosso informatico. A tal proposito, infatti, si ricorda che giovedì 7 maggio 2020 si terrà una speciale puntata di Inside Xbox, durante la quale potremo assistere ad alcune sessioni di gameplay, mai mostrate prima d’ora, che riguardano i primi titoli in arrivo sulla console next-gen di Microsoft, tra cui Assassin’s Creed Valhalla.