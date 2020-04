Xbox Series X: nuovo video sulla tecnologia next-gen dall’Inside Xbox

L’Inside Xbox di aprile 2020 ci ha permesso di scoprire varie novità sui giochi più interessanti per Xbox e PC targati Microsoft e Xbox Game Studios. Abbiamo ad esempio scoperto la data di uscita preview di Grounded, nuovi dettagli su Gears Tactics e abbiamo avuto modo di vedere anche i nuovi giochi di Xbox Game Pass. Come già sapevamo, inoltre, non ci sono state novità su Xbox Series X, la nuova generazione di console della casa di Redmond. Questo non significa però che il team Xbox non abbiamo comunque parlato un poco della console.

Come già indicato, non si tratta di informazioni aggiuntive, ma solo di una riconferma, con una nuova spiegazione, della tecnologia che sta alla base della next-gen. Potete visionare voi stessi il filmato ufficiale dell’Inside Xbox, nel quale si parla brevemente di Xbox Series X.

Nel filmato vengono tessute le lodi del ray tracing, una novità assoluta per il mondo console. Si parla anche delle novità delle memorie supportate da Xbox Series X: oltre all’SSD interno, è possibile giocare ai giochi Xbox One tramite un HDD connesso con USB. I giochi potranno essere messi anche su una scheda di memoria d’espansione proprietaria, ma i giochi Xbox Series X dovranno per forza essere messi sull’SSD principale per essere eseguiti.

Vi ricordiamo che per ora Xbox Series X non ha ancora una data di uscita specifica, ma è stato più volte confermato che arriverà, senza ritardi, durante la fine del 2020. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali. Diteci, quale delle caratteristiche della console vi intriga maggiormente?