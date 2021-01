Xbox Series X|S: Microsoft vuole potenziare la produzione

La nona generazione è iniziata oramai da diverse settimane, eppure le nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono ancora estremamente difficili da trovare. Questo per due motivi: in primo luogo a causa di un rallentamento produttivo per le difficoltà riscontrate dalla pandemia mondiale. In secondo luogo, invece, bisogna considerare la domanda eccessivamente elevata rispetto alle scorte disponibili. A tal proposito, interviene il capo di Xbox, Phil Spencer, affermando di aver intrapreso alcune misure per garantire che le due console Xbox Series X|S saranno presto fornite in quantità più elevate.

Durante un podcast tenuto da Larry Hryb noto come “Major Nelson”, responsabile di Xbox Live, Spencer ha dichiarato di aver iniziato della trattative con AMD per aumentare e velocizzare il processo di produzione nuove console. “È una questione di fisica e di ingegneria. Non le stiamo trattenendo. Le stiamo fabbricando il più velocemente possibile. Abbiamo tutte le linee produttive in funzione. La scorsa settimana ero al telefono con Lisa Su di AMD e le ho chiesto come possiamo ottenerne di più” dichiara Spencer.

“È qualcosa su cui lavoriamo costantemente, ma non dipende solo da noi. Credo che il mondo del gaming abbia dato il meglio di sé nel 2020” conclude il capo di Xbox. Se siete interessati, potete seguire l’intervista integrale dal video qui sopra. A questo punto, si spera che quanto detto da Phil Spencer si concretizzi il prima possibile, considerando che i rifornimenti di Xbox Series X|S sono stati inadeguati fin dal rilascio iniziale. Altresì, si auspica che diventino più frequenti oltre che numerosi, in vista dell’acceleramento produttivo promesso e dei numerosissimi fan ancora a bocca asciutta.

Anche Sony si trova nella stessa situazione con la sua PS5 e, considerando che anch’essa si avvale di una GPU AMD Radeon RDNA 2, speriamo possa avvenire lo stesso in merito alla distribuzione della console. Sicuramente, l’emergenza sanitaria mondiale ha ostacolato in modo significativo il lancio delle console next-gen. Tuttavia, Microsoft si sta rimboccando le maniche per fornire presto a tutti i negozi nuove scorte. E voi, al momento, siete riusciti ad assicurarvi una console next-gen o preferite aspettare? Fatecelo sapere con un commento.