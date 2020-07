Xbox: ci saranno ben tre console next-gen, non solo una?

Di Xbox Series X sappiamo già moltissime cose, quel che manca è una maggiore chiarezza sulla line up di lancio e conoscere il prezzo e la data di uscita della console next gen di Microsoft. Stando a diversi rumor, ad affiancare Series X ci sarà anche un’altra console meno potente che per il momento il web classifica come Series S. A quanto pare però, sembra che alla casa di Redmond due console non bastino ed ecco che in rete sbucano dei nuovi riferimenti ad una terza nuova Xbox di nuova generazione.

Questo possibile “scoop” arriva nuovamente dall’account Twitter di Jez Corden, il redattore di Windows Central che nel corso degli ultimi giorni ha avuto molte cose da dire. Esattamente come accaduto in passato, questa terza console Microsoft sta venendo citata sotto forma di un nome in codice. Se Xbox Series X veniva riconosciuta internamente come Anaconda e Series S come Lockhart, secondo Corden c’è ancora un nome in codice da svelare; ovvero Edinburgh.

Xbox Anaconda = Xbox Series X

Xbox Lockhart = Xbox Series "S"

Xbox Edinburgh = ???? 🤔 — Jez in quarantine ☢ (@JezCorden) July 3, 2020

Composizione fan made

Lo stesso Jez Corden ha prontamente risposto al suo stesso posto dopo poco per cercare di dare più chiarezza alle sue criptiche dichiarazioni. Secondo il giornalista, questo terzo modello misterioso non sarà di certo una console portatile targata Microsoft, come in tutta probabilità non sarà nemmeno una console vera e propria ma, potrebbe trattarsi di un dispositivo legato al servizio di gaming in streaming Project xCloud.

Ad essere sinceri questa è la prima volta in assoluto che sentiamo parlare di una terza versione di Xbox next gen, e non sappiamo al momento quando e come questo progetto Edinburgh possa essere svelata al pubblico. Cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni di Jez Corden? Cosa pensate che possa essere questo terzo nome in codice Xbox? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.