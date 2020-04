Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo rilascia nuove immagini delle ambientazioni del titolo

Xenoblade Chronicles Definitive Edition, riedizione del celebre titolo contenente anche un inedito capitolo conclusivo che prenderà il nome di Future Connected, è sicuramente uno dei giochi più attesi di quest’anno per Nintendo Switch. Sicuramente la casa nipponica sa come far parlare dei propri prodotti la community videoludica, grazie a tweet, immagini e parti di gameplay che in modo ricorrente compaiono inaspettatamente sul sito ufficiale e sui vari profili social. Xenoblade Chronicles, lo ricordiamo, non è nuovo alle console di casa Nintendo, essendo precedentemente uscito anche su New Nintendo 3DS e ancor prima su Nintendo Wii.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition approderà il prossimo 29 maggio in esclusiva sulla console ammiraglia di Nintendo, con finalmente un comparto grafico che renderà giustizia alle magiche ambientazioni dell’opera. Switch si è già mostrata in grado di poter sopportare la pesantezza di giochi del calibro di The Witcher 3 e The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, e si prepara quindi ora a non deludere le aspettative della fanbase con questo attesissimo titolo. Un’opera decisamente riuscita, come potete costatare anche voi dagli screenshot di alcune ambientazioni recentemente postati da Nintendo.

Un esplosione di colori ed una vastità di dettagli a perdita d’occhio: niente sembra lasciato al caso in Xenoblade Chronicles Definitive Edition, con l’atteso titolo che oltre ad un pregevole comparto grafico offrirà anche un gameplay notevole, che accompagnerà assieme alla trama di primo livello ogni giocatore in un vasto universo in cui perdersi senza pentirsene. Il tutto, come precedentemente accennato, grazie anche a Future Connected, il finale inedito che sarà disponibile per tutti fin dal principio pur non avendo completato la trama principale, anche se questa non è proprio una bella scusa per non completare prima il titolo base.

Vedendo in questi anni cosa è stata in grado di fare Nintendo con i titoli per Switch sembrano quindi esserci tutte le carte in tavola per una riedizione che si preannuncia spettacolare. Il publisher nipponico, del resto, in questi anni ci ha decisamente viziato con numerose esclusive belle, emozionanti e visivamente appaganti, che hanno contribuito enormemente ad aumentare l’appeal di Nintendo Switch.