Yakuza: Like A Dragon, CHE PREZZO! SU Amazon è scontato del 68%!

Per voi appassionati di giochi con un’anima orientale, c’è una notizia che non potete perdere: Yakuza: Like a Dragon, il gioco che vi catapulta nella vita di Ichiban Kasuga, ex yakuza, in una Tokyo dove si intrecciano crimine e storie personali, è ora disponibile per Xbox a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Con uno sconto del 68%, la copia fisica può essere vostra a soli 19€, un affare rispetto al prezzo originale di 59,99€.

Yakuza: Like A Dragon, chi dovrebbe acquistarlo?

Se il vostro cuore batte per i giochi di ruolo e le storie avvincenti ambientate in mondi criminali contemporanei, Yakuza: Like a Dragon è il gioco che fa per voi. Questa avventura unisce l’azione beat’em up a meccaniche di gioco di ruolo a turni, immergendovi nella storia di Kasuga e nel suo cammino verso la redenzione dopo essere stato tradito dalla yakuza.

Il gioco è ideale per chi desidera immergersi in una narrazione densa di evoluzioni e colpi di scena, con personaggi ben delineati. Interagirete profondamente con il mondo di gioco, tra combattimenti GDR dinamici, esplorazioni di una Tokyo moderna e una serie di attività secondarie che vi terranno attaccati allo schermo, mostrandovi una città vibrante e autentica.

Con l’eccezionale sconto di oggi, che vi permette di ottenere Yakuza: Like a Dragon a soli 19€, questa è un’opportunità imperdibile per entrare nel mondo della rinomata serie SEGA, che da anni incanta gli amanti del Giappone e dei giochi che pongono i personaggi al centro dell’esperienza.

Vedi offerta su Amazon