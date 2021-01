Yoko Taro: il papà di NieR sta lavorando a due nuovi giochi

Sono passati quasi quattro anni dal lancio di NieR Automata, il seguito di uno dei cult delle ludoteche PlayStation 3 e Xbox 360. Ora, a pochi mesi dall’uscita di NieR Replicant, il remake del primo capitolo della saga ideata da Yoko Taro, il visionario game designer giapponese è pronto a far sapere di essere al lavoro su ben due nuovi videogiochi. Che sia giunto il momento di un terzo NieR e del ritorno di Drakengard?

Durante una diretta in stream dedicata alla celebrare il nuovo anno, sia Yoko Taro che il produttore di Square Enix Yosuke Saito, hanno voluto rivelare che il papà delle saghe di NieR e Drakengard è attualmente al lavoro su due nuovi progetti. Al momento entrambi i giochi sono avvolti nel mistero, ma uno di questi è un gioco che Taro desiderava realizzare da molto tempo, e sembra che se ne stia parlando già da qualche tempo.

Parlando del secondo progetto, inizialmente Saito non era intenzionato a dare il via libera a Yoko Taro, ma dopo aver notato un particolare entusiasmo da parte del papà di NieR il producer ha voluto dare l’approvazione per portare avanti l’idea. Per ora non ci vengono forniti molti altri dettagli su quest’ultimo titolo, anche se la coppia dice che il gioco è nelle prime fasi della produzione. Al momento, non sono nemmeno certi di quale sarà il genere del titolo.

Sapere che Yoko Taro è impegnato alla lavorazione di non uno, ma bensì due nuovi giochi, sicuramente entusiasmerà i tanti fan dei mondi visionari creati dal game designer nipponico. Che uno dei due giochi si rivelerà essere proprio Babylon’s Fall come molte delle speculazioni dicono da diversi mesi? Al momento è presto per dirlo, ma è probabile che quest’anno ne sapremo di più su almeno uno di questi due nuovi giochi. A che giochi sperate che stia lavorando il papà di NieR e Drakengard? Ditecelo nei commenti.