Zelda Wind Waker in Unreal Engine, ci pensa un fan

The Legend of Zelda Wind Waker è uno dei titoli più amati della serie, tra i primi diretti da Eiji Aonuma, che volle rielaborare alcuni canoni della saga molti anni prima rispetto a Breath of the Wild. Il titolo giunse su Wii U come il primo della trilogia delle riedizioni HD, proseguita poi con Twilight Princess HD e, ancor più di recente, con Skyward Sword HD. Pochi sanno che il processo che ha portato alla realizzazione di queste versioni in alta definizione è nato proprio con la sperimentazione di diversi stili grafici da parte di Nintendo.

In quel momento, la casa di Kyoto doveva scegliere quale usare per il capitolo di Zelda che sarebbe poi divenuto Breath of the Wild. Di fatti, fu subito chiaro che The Legend of Zelda Wind Waker avrebbe colto un grande vantaggio con una riedizione in HD, rappresentando quindi un modesto successo su Wii U. L’opera rilasciata in origine su GameCube era stilisticamente e graficamente differente rispetto agli altri capitoli, e un utente ha voluto omaggiarla ancor di più.

Dopo aver visto il sequel di Breath of the Wild su Game Boy, il canale YouTube di Vitor Maccari ha realizzato un video in cui mostra come potrebbe essere The Legend of Zelda Wind Waker in Unreal Engine, e il risultato è decisamente interessante. L’utente ha voluto sfruttare le capacità del motore grafico per mettere in evidenza gli ambienti e i colori naturali del mondo marittimo di Wind Waker, realizzando asset realistici ma anche in stile cartoon. Ha anche aggiunto una dose generosa di isolotti sparsi per il mare, creando un mood generale particolarmente giocoso.

Il risultato finale ricorda a tratti quanto fatto dal remake di Link’s Awakening per Nintendo Switch per i tratti vivaci e rilassanti. Al momento, è molto difficile che Nintendo decida davvero di riportare sulla console ibrida una riedizione di questo calibro, sebbene ci siano molte voci che vogliono l’arrivo di The Legend of Zelda Wind Waker HD e Twilight Princess HD su Nintendo Switch durante questo 2021. Avete provato Wind Waker HD su Wii U oppure avete giocato il capitolo originale su GameCube? Fatecelo sapere con un commento!