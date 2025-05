Pulisci il tuo setup da gaming in 5 minuti con questo CCV ad aria compressa (-51%)

Pulisci il tuo setup da gaming in 5 minuti con questo pulitore ad aria compressa elettrica è disponibile su Amazon con uno doppio sconto dal valore del 51%. Questo potente dispositivo, con motore da 150000 RPM e forza di soffiaggio di 180G, è l'alleato perfetto per la pulizia di tastiere, PC e molti altri oggetti. Completamente cordless, offre fino a 100 minuti di autonomia con una sola ricarica e include pratica spazzola e shopping bag.

Vedi offerta su Amazon

Veloce, potente e duraturo: perfetto per pulire PC, periferiche e console

Con la sua potente tecnologia a motore da 150.000 giri al minuto, questo soffiatore cordless è ideale per appassionati di informatica che vogliono mantenere tastiere e PC liberi da polvere, per fotografi che necessitano di pulire delicatamente le lenti, e per proprietari di animali domestici alle prese con peli sparsi ovunque. La sua portabilità e autonomia di 100 minuti lo rendono perfetto anche per chi lavora in spazi di co-working o in ufficio.

Questo dispositivo soddisfa l'esigenza di avere una soluzione di pulizia ecologica, eliminando la necessità di bombolette usa e getta. Con i suoi tre livelli di potenza regolabile, risponde alle diverse necessità di pulizia, dalla più delicata alla più intensa. Il design ergonomico con impugnatura antiscivolo e la leggerezza di soli 315g lo rendono comodo da utilizzare anche per periodi prolungati. È la scelta ideale per chi cerca un prodotto versatile che possa essere utilizzato tanto per la manutenzione di dispositivi elettronici quanto per piccole pulizie domestiche o in automobile.

La CCV Aria Compressa Elettrica è uno spolverino cordless ad alta potenza che opera a 150.000 RPM con una forza di soffiaggio di 180G, ideale per rimuovere polvere e detriti da qualsiasi superficie. Con un peso di soli 315g, questo dispositivo portatile è realizzato in materiali compositi resistenti e leggeri. La batteria garantisce fino a 100 minuti di utilizzo continuo con una singola ricarica tramite USB-C, supportando la ricarica rapida a 10W. Include 3 livelli di potenza regolabili per adattarsi a diverse esigenze di pulizia. Scontato del 51%, rappresenta un'alternativa ecologica ed economica alle bombolette usa e getta, offrendovi una soluzione duratura per la pulizia di tastiere, PC, fotocamere e molto altro.