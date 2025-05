NARWAL Freo Z Ultra: la rivoluzione della pulizia domestica a un PREZZO SUPER!

Se state cercando un robot aspirapolvere e lavapavimenti dalle prestazioni eccezionali, non potete perdere questa imperdibile offerta su Amazon. Il nuovo NARWAL Freo Z Ultra è disponibile a soli 699,99€, grazie a un doppio sconto: l'11% rispetto al più basso prezzo recente di 899€ e un coupon attivabile in pagina che abbassa ulteriormente il costo finale di ben 99€. Un'occasione ideale per chi desidera un dispositivo intelligente, potente e totalmente autonomo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 99€ durante il checkout

Narwal Freo Z Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

NARWAL Freo Z Ultra si distingue per la sua tecnologia di punta, dotata di doppi chip AI e sistema Twin AI Dodge, che consente una navigazione altamente precisa anche negli ambienti più complessi. Le doppie telecamere RGB, combinate con l'intelligenza artificiale avanzata, permettono di identificare oltre 120 tipi di oggetti e aggirarli con una precisione millimetrica. Che si tratti di cavi, scarpe o gambe di sedie, questo robot evita tutto in autonomia, garantendo una pulizia ottimale e senza interruzioni.

L'aspirazione fino a 12.000Pa assicura la rimozione efficace di polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie, mentre la spazzola anti-groviglio 2.0 riduce a zero l'accumulo di capelli, semplificando la manutenzione quotidiana. Inoltre, il robot è in grado di distinguere in tempo reale tra sporco secco e liquido, attivando automaticamente la modalità più adatta per una pulizia personalizzata e intelligente.

Non meno rilevante è la sua stazione di svuotamento automatica, silenziosa e igienica, che non richiede manutenzione per circa 120 giorni. Grazie all'asciugatura ad aria calda e al trattamento antibatterico doppio, i panni restano sempre puliti e inodore.

Completano l'offerta il controllo tramite app, che consente di gestire mappe, percorsi e impostazioni in modo intuitivo, e un livello sonoro contenuto a soli 52 dB, perfetto anche per le pulizie notturne.

Al prezzo attuale di 699,99€, NARWAL Freo Z Ultra rappresenta una delle migliori scelte in assoluto nel settore della pulizia domestica intelligente. Una soluzione avanzata e affidabile per chi desidera delegare completamente le faccende di casa senza rinunciare alla massima efficienza. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori robot aspirapolvere per ulteriori consigli.