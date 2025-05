OFFERTA IMPERDIBILE: Xiaomi TV A Pro 55'' a MENO DI 400€!

Se siete alla ricerca di un televisore 4K Smart che unisca tecnologia avanzata, design elegante e un prezzo accessibile, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta disponibile su Unieuro. La Xiaomi TV A Pro da 55 pollici è proposta a soli 399,99€, con uno sconto di quasi 200€ rispetto al prezzo consigliato di 599,90€. Un'occasione irripetibile per portare nel vostro salotto una delle migliori esperienze visive della fascia medio-alta.

Xiaomi TV A Pro 55'', chi dovrebbe acquistarla?

Xiaomi TV A Pro 55" si distingue per l'utilizzo di un display QLED con tecnologia Quantum Dot, in grado di offrire una copertura cromatica straordinaria e una resa fedele grazie al supporto del gamut DCI-P3, lo standard utilizzato nell'industria cinematografica. La risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160 pixel) consente di visualizzare immagini incredibilmente dettagliate, mentre la tecnologia MEMC garantisce una fluidità impeccabile durante scene d'azione, sport o gaming.

Anche l'aspetto estetico è stato curato nei minimi dettagli: il design minimal con cornice ultrasottile e struttura in metallo dona alla TV un look moderno e raffinato, perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Dal punto di vista audio, la dotazione comprende due altoparlanti da 10W e il supporto a Dolby Audio e DTS Virtual:X, per un suono immersivo e tridimensionale.

Grazie al sistema operativo Google TV, avrete accesso a un'interfaccia smart avanzata con consigli personalizzati, supporto vocale tramite Assistente Google e integrazione completa con app, servizi streaming e dispositivi domotici. Non manca il supporto a Chromecast built-in e Miracast, per trasmettere in wireless contenuti dal vostro smartphone direttamente sul grande schermo.

Completa il quadro una dotazione hardware competitiva con processore quad-core A55, GPU Mali G52 e una memoria da 2GB di RAM e 8GB di storage, il tutto arricchito da Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e numerose porte per ogni esigenza di connettività.

A soli 399,99€, Xiaomi TV A Pro 55" rappresenta un'eccellente opportunità per chi desidera una smart TV 4K di qualità, ricca di funzionalità moderne e pronta a offrire un'esperienza visiva e sonora all'altezza dei contenuti di ultima generazione.