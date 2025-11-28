In occasione del Black Friday, LEGO ha pensato a una sorpresa speciale per tutti i LEGO Insiders. Oggi, i vostri punti fedeltà possono crescere rapidamente senza alcun acquisto richiesto: 200 punti si moltiplicano per cinque, diventando 1000 punti. È un’opportunità imperdibile per accumulare crediti extra da utilizzare nei prossimi acquisti e ottenere i set desiderati più velocemente.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerta su LEGO

Offerta LEGO, perché approfittarne?

Questa promozione esclusiva è pensata per premiare la fedeltà dei membri LEGO Insider. Non è necessario fare alcun ordine o spendere ulteriormente: basta convertire i punti già accumulati e godere del loro incremento immediato. Un piccolo gesto che può avere un grande impatto sui vostri futuri acquisti.

Il vantaggio è chiaro: grazie al moltiplicatore 5x, potrete accumulare punti molto più rapidamente, avvicinandovi a premi, sconti e set esclusivi con meno tempo e fatica. È il momento perfetto per pianificare i vostri acquisti futuri, sfruttando al massimo ogni punto guadagnato nel programma fedeltà.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione limitata: la promo è attiva solo per un periodo breve e rappresenta un’opportunità unica per far crescere il vostro saldo punti senza dover comprare nulla. Aggiungete valore ai vostri punti oggi stesso e preparatevi a ottenere ancora di più dai vostri LEGO preferiti!

Vedi offerta su LEGO