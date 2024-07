588 set Adidas in regalo: scopri come con ENEL premia WOW!

Fino all'8 luglio, Enel Energia vi offre un'opportunità imperdibile: partecipate al loro nuovo concorso e aggiudicatevi fantastici premi Adidas! La partecipazione è semplicissima: effettuate l'accesso alla vostra area clienti tramite l'app mobile di Enel Energia o il portale web ufficiale, e sfidate la sorte con l'avvincente mini game.

Come ottenere il vostro premio

Dopo aver effettuato il login, cimentatevi nel mini game e scoprirete istantaneamente se siete tra i fortunati vincitori di uno dei 588 sport set Adidas in palio. Ciascun premio, dal valore commerciale di 131,00 euro IVA inclusa, comprende:

1 zaino TIRO 23 LEAGUE

1 borsone con tracolla TIRO LEAGUE MEDIUM

1 telo palestra SPORT TOWEL

1 pallone da calcio TIRO CLUB

Ma le sorprese non terminano qui! Quotidianamente, avrete la possibilità di giocare più volte, in base al numero di contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale e fibra attivi con Enel Energia. Inoltre, il concorso è solo uno dei molteplici vantaggi offerti dal programma fedeltà Enelpremia WOW! Se non siete ancora membri, iscrivetevi subito per ricevere un coupon sconto e punti WOW! di benvenuto. Settimanalmente, vi verranno inviati almeno 3 coupon sconto da utilizzare presso i partner del programma e accumulerete punti WOW! sin dal primo istante, riscattabili per un ricco catalogo di premi e bonus in bolletta. Vi invitiamo anche a consultare il regolamento completo dell'operazione a premi "enelpremia WOW!" per tutte le informazioni del caso,

Enel Energia ha curato ogni dettaglio per rendere la vostra esperienza gratificante e vantaggiosa: dal momento in cui accedete all'area clienti fino alla scoperta del vostro premio. Non indugiate, approfittate di questa straordinaria occasione per vincere e risparmiare con Enel Energia. La partecipazione è rapida e intuitiva, e con un pizzico di fortuna potreste essere tra i fortunati vincitori di uno dei premi esclusivi.

Vedi concorso