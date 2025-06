I Choice Days di AliExpress stanno per concludersi, ma questo è proprio il momento giusto per fare acquisti intelligenti. Con l’arrivo delle grandi campagne di giugno, la piattaforma si prepara a lanciare una valanga di offerte su migliaia di prodotti: elettronica, abbigliamento, articoli per la casa e molto altro. Tuttavia, chi sa muoversi con astuzia può iniziare fin da ora a risparmiare e ad accumulare vantaggi concreti.

Garanzia del miglior prezzo: il risparmio è assicurato

Per un tempo limitato, AliExpress offre un servizio chiamato "garanzia del miglior prezzo" per molti prodotti contrassegnati con un apposito logo e acquistati tramite le promozioni Big Save. Questo significa che, se durante il periodo di garanzia trovate lo stesso prodotto a un prezzo inferiore su alcune piattaforme selezionate, potete richiedere un rimborso della differenza sotto forma di coupon.

Se l’importo pagato per un prodotto con garanzia del miglior prezzo (inclusi eventuali sconti) risulta superiore entro 7 giorni al prezzo del medesimo prodotto su determinati negozi, è possibile inviare una richiesta di rimborso accompagnata da una prova valida. I negozi considerati per il confronto prezzi sono Amazon, Temu, Shein, Mediaworld e Zalando.

Per richiedere il rimborso, basta accedere al proprio account AliExpress entro 7 giorni dall’acquisto e andare nella sezione “I miei ordini”. Da lì, selezionate l’ordine, poi “Servizi dell’ordine”, “Garanzia del miglior prezzo” e infine “Applica”. Nella domanda dovrete fornire il link del prodotto a prezzo inferiore sul negozio concorrente, il prezzo più basso nella stessa valuta dell’acquisto su AliExpress e uno screenshot che mostri chiaramente il prezzo inferiore sulla pagina del prodotto e nella conferma d’ordine del negozio esterno.

La richiesta verrà elaborata entro 1-7 giorni lavorativi e riceverete una notifica via email. Lo stato della richiesta sarà sempre consultabile nella sezione “Garanzia del miglior prezzo” del vostro account. Questo servizio garantisce di acquistare con la certezza di aver ottenuto sempre il miglior prezzo disponibile, proteggendovi da offerte migliori trovate altrove.

Sconti quotidiani, anche prima degli eventi ufficiali

Una delle strategie meno conosciute (ma tra le più efficaci) è approfittare delle offerte attive prima degli eventi principali. Su AliExpress, infatti, ogni giorno compaiono sconti flash e codici promozionali limitati, spesso accessibili solo a chi li cerca con attenzione. Molti venditori cominciano a lanciare le promozioni in anticipo, per testare l’interesse e attrarre i clienti più veloci. Risultato? Chi acquista ora può evitare l’affollamento e approfittare di prezzi vantaggiosi prima che salgano per effetto delle campagne ufficiali.

Un vantaggio importante dell’acquisto anticipato è la maggiore trasparenza dei prezzi. In prossimità degli eventi principali, capita che alcuni articoli vengano ritoccati verso l’alto per poi essere scontati, creando l’illusione del grande affare. Agendo adesso, invece, potete valutare i veri prezzi di mercato e acquistare con maggiore lucidità, senza la pressione dei timer o dei carrelli che si svuotano in pochi secondi.

Un buon momento per fare un primo acquisto

Se non avete ancora avuto modo di provare AliExpress, oppure se è passato del tempo dal vostro ultimo ordine, questo può essere il momento ideale per fare un piccolo test. Un gadget economico, un accessorio utile o un oggetto per la casa possono aiutarvi a familiarizzare con il funzionamento del sito, i tempi di spedizione, le modalità di tracciamento e anche le eventuali procedure per il reso. Si tratta di una forma di “preparazione pratica” che può tornarvi molto utile quando arriveranno le grandi offerte di giugno. Essere già pronti vi permetterà di acquistare con sicurezza, senza perdere tempo in dubbi o esitazioni.

Inoltre, un tempo uno dei principali ostacoli all’acquisto su AliExpress erano i lunghi tempi di attesa e il timore di costi extra alla consegna. Ma oggi la situazione è cambiata. Grazie a una logistica sempre più efficiente, molti prodotti vengono spediti direttamente da magazzini situati in Europa, con consegne che spesso impiegano meno di una settimana. Questo significa meno rischi di ritardi, niente spese doganali aggiuntive e un’esperienza d’acquisto molto più fluida rispetto al passato. Anche per questo motivo, fare un ordine adesso può essere più conveniente che attendere il picco di richieste previsto per giugno.

E a proposito di primo acquisto, vi segnaliamo due codici sconto (validi fino a luglio) che vi permettono di risparmiare 5€ e 8€ rispettivamente per una spesa minima di 7€ e 30€.

IT25Q2AFF75 : per acquisti da 7€

: per acquisti da 7€ IT25Q2AFF308: per acquisti da 30€

N.B: questi coupon non sono validi per articoli già in offerta speciale, per prodotti digitali e per la categoria telefonia.

Le campagne di giugno arriveranno, come ogni anno, e saranno ricche di occasioni interessanti. Ma per trarne il massimo vantaggio è importante non farsi trovare impreparati. Iniziate già ora a creare la vostra wishlist, seguite i venditori che ti interessano, controllate le promozioni giornaliere e, se trovate qualcosa di utile, non esitate a fare un primo acquisto. Questo vi permetterà di avere una visione più chiara del mercato, di conoscere il funzionamento della piattaforma e di capire quali sono i prezzi di riferimento per i prodotti che vi interessano. In pratica, vi state costruendo un vantaggio competitivo.

Le categorie di prodotto più gettonate

