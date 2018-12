Amazon consegna fino a mezzanotte del 24 dicembre, ecco i top seller

Come ogni anno Amazon ha comunicato la lista degli oggetti che andranno per la maggiore come regalo di Natale, e segnala come primo punto d’interesse che la maggior parte degli oggetti sarà del reparto tecnologico. Molti oggetti fanno capo al reparto tecnologia e l’Amazon Echo è protagonista, probabilmente un effetto del rumore mediatico generato dal suo recente arrivo in Italia. Non mancano oggetti di diversa natura. Se non avete ancora idee su cosa regalare a Natale, qui sotto potreste risolvere i vostri dubbi.

Nuovo Kindle Paperwhite. Rispetto al modello precedente, il nuovo Kindle vanta una finitura impermeabile – più che necessaria per leggere in vasca da bagno – e più spazio per i propri libri.

Amazon Echo ed Echo Dot. È l’anno degli Smart Speaker, e sono moltissime le persone che sembrano non poter più fare a meno di questi oggetti. Se qualcuno ancora non ce l’ha, magari sarà contento di riceverlo in regalo. A meno che quel qualcuno non ci tenga particolarmente alla privacy.

Collana Destino con cristalli Swarovski e cuore placcato oro, rosa di Kami Idea. Un regalo non troppo impegnativo, ma allo stesso tempo un bel gioiello da regalare a una persona speciale. Si fa una bella figura e resta qualcosa in tasca da spendere come preferite. Niente male.

FIFA 19. Il calcio è la grande passione degli italiani, e FIFA è da anni il videogioco più diffuso – non solo tra i titoli sportivi. Un vero appassionato non può perdersi l’ultima versione, che oltre alle novità grandi e piccole offre naturalmente un aggiornamento totale di squadre e giocatori.

Apple AirPods. Anche se sono marchiati Apple questi auricolari funzionano benissimo anche su Android, e sono un regalo pregiato per chiunque abbia voglia di pagarne il prezzo. Oppure si può ripiegare su modelli meno lussuosi ma anche meno costosi.

Pinza per capelli Ghd gold. Un accessorio professionale da regalare a chi ci tiene davvero a farsi un’acconciatura perfetta anche senza andare dal parrucchiere. I due sensori permettono un controllo più preciso della temperatura, e allo stesso tempo velocizzano tutte le operazioni.

Fire TV Stick Basic Edition. Praticamente un sempreverde da quando è uscita, la Fire TV Stick costa relativamente poco e ha il potenziale per cambiare profondamente l’esperienza televisiva e multimediale. In salotto, in cucina o dove vi pare.

Xiaomi Mi Band 3. Il fitness tracker più economico e più amato, alla sua terza generazione. Il contapassi forse non è un esempio di precisione ma può andare, e ci sono anche il sensore cardiaco e un display leggibile per le notifiche. È adatto anche per chi va in piscina, grazie alla finitura impermeabile.

Giocattoli

Si sa che questo momento dell’anno per i bambini è praticamente magico. Per tante ragioni, non ultima il fatto che arrivano dei giocattoli nuovi. Ecco quelli che secondo Amazon saranno i top seller dell’anno:

Puzzle 3D Eiffel Tower. I puzzle tridimensionali piacciono molto, probabilmente grazie al loro sviluppo verticale. E inoltre una volta finiti stanno bene su una mensola o altrove. Questo in particolare integra due luci LED che permettono di illuminare il monumento parigino. Spettacolare.

Giochi da tavolo. Gli appassionati di giochi in scatola magari preferiscono altro, ma i giochi da tavolo classici sono sempre un successo. Un po’ perché sono basati su ottimi concetti di gioco, e un po’ perché ormai li conoscono tutti. Ci si può sfidare a Taboo, a Monopoly, oppure fare spazio e provare qualcosa di più azzardato come Twister. La lista di Amazon offre spazio anche allo spassoso Passa la Bomba e al mitico Cluedo.

Infine, a proposito di classici, tra i giochi più cercati c’è anche qualche bambola, come il Cicciobello Mille Baci, FurReal – Daisy e Lucy Cagnolina Interattiva. Chiude la lista il set di pasta modellabile Play-Doh.

Amazon ricorda che per ricevere le consegne in tempo bisogna ordinare, di base, entro il 17 dicembre. Chi ha un account Prime può arrivare al 18 dicembre, e per una limitata quantità di articoli (circa due milioni) si arriva fino al 23 dicembre.

Chi vive a Milano o Roma ed è iscritto a Prime Now, invece, se dovesse dimenticare qualcosa di importante può ordinare all’ultimo momento fino alle 22:59 del 24 dicembre, e ricevere il suo pacco entro la mezzanotte.