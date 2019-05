Amazon Japan sospende la vendita diretta di prodotti Huawei

Amazon Japan ha confermato la sospensione della vendita diretta dei prodotti Huawei, quindi di fatto computer, tablet e smartphone.

Amazon Japan ha sospeso le vendite dirette di smartphone, computer e tablet Huawei, stando a quanto riporta JapanTimes. La decisione sembra essere una diretta conseguenza delle perplessità che si stanno manifestando in relazione ad Android. Com’è risaputo Google e Huawei sono in trattativa per trovare una soluzione all’ordine esecutivo imposto dal Presidente Donald Trump che prevede il blocco del trasferimento di tecnologie o servizi all’azienda cinese. Un diktat che potrebbe costringere Huawei a dover rinunciare alla versione commerciale di Android dotata di Google Maps, Gmail e altre app.

La decisione di Amazon Japan segue a ruota quelli dei principali operatori nazionali NTT Docomo, KDDI e SoftBank Corp di sospendere – a due giorni dal lancio – le prenotazioni per i nuovi Huawei Mate 20X 5G. Per ora il colosso e-commerce ha esplicitato che lo stop alle vendite riguarderà solo le linee prodotto Huawei che vende direttamente e non quelle dei partner che ospita nel marketplace. Le grandi catene di elettronica di consumo, come ad esempio Bic Camera Inc. e Yodobashi Camera Co., invece continueranno a rendere disposnibili i prodotti come al solito.

“Stiamo considerando una soluzione che consenta ai nostri clienti un uso in sicurezza”, ha dichiarato un funzionario Amazon Japan.