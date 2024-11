Amazon ti regala un buono di 5€ in vista del Black Friday! Scopri come ottenerlo

Il Black Friday è ormai alle porte e Amazon ha deciso di sorprendere i suoi clienti con un’offerta esclusiva. Partecipando a questa promozione, potreste ottenere un buono sconto di 5€ da utilizzare su un acquisto minimo di 15€. Questa iniziativa è pensata per permettervi di iniziare la vostra sessione di shopping con un vantaggio esclusivo.

Vedi promozione su Amazon

Buono Amazon 5€: come ottenerlo

Accedere a questa promozione è estremamente semplice e rapido. Per scoprire se siete tra i clienti idonei, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’iniziativa dopo aver effettuato l’accesso al vostro account Amazon. Se vedete il banner “Sei idoneo per questa offerta”, siete tra i fortunati che possono riscattare un buono sconto di 5€. Vi basterà cliccare sul pulsante “Applica promozione” per attivare lo sconto, che sarà valido per 15 giorni dall'attivazione.

Il buono sconto può essere utilizzato su prodotti eleggibili venduti e spediti direttamente da Amazon.it, con esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri, prodotti alimentari per neonati, salute e cura della persona, sigarette elettroniche e Warehouse Deals. L'offerta è valida fino a esaurimento dei 10.000 coupon disponibili, quindi affrettatevi!

Termini e condizioni dell'offerta

L’offerta è riservata ai clienti che ricevono una notifica personale tramite e-mail, banner onsite o push notification da parte di Amazon.

Il buono è valido su un acquisto minimo di 15€ e ha una durata di 15 giorni dall'attivazione.

dall'attivazione. Non è cumulabile con altre promozioni sugli stessi prodotti.

L’offerta è limitata a un solo utilizzo per account.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per risparmiare ulteriormente durante il periodo più conveniente dell’anno! Verificate subito se il vostro account è idoneo e preparatevi al Black Friday con un extra risparmio. Buono shopping a tutti!

Vedi promozione su Amazon