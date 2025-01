Axerve rimborsa il 50% delle commissioni POS. Approfitta per far decollare il tuo business

Se state per lanciare un nuovo business, Axerve ha una proposta imperdibile che potrebbe fare decollare la vostra attività fin da subito. Grazie alla promozione lanciata dalla compagnia, i nuovi clienti che richiedono il POS Easy a commissioni possono ricevere un cashback del 50% sulle commissioni pagate per ogni transazione effettuata fino al 31 maggio 2025. Un’opportunità che permette di risparmiare mentre offrite ai vostri clienti un sistema di pagamento sicuro e comodo, perfetto per ogni tipo di attività commerciale.

Axerve rimborsa il 50% delle commissioni, perché approfittarne?

Questa promozione vantaggiosa è valida esclusivamente per tutti coloro che richiederanno il POS Easy a commissioni nel periodo che va dal 10 gennaio al 30 aprile 2025. La particolarità dell’offerta risiede nel rimborso delle commissioni, che sarà calcolato sulle transazioni effettuate con il POS. Grazie a questa iniziativa, i titolari di attività commerciali potranno beneficiare di un importante sconto, risparmiando una percentuale significativa sulle spese legate ai pagamenti elettronici.

Per approfittare della promozione, è fondamentale seguire le istruzioni sulla pagina ufficiale di Axerve. Sebbene la pagina di riferimento rimandi inizialmente all'offerta del POS senza commissioni, non è questa l'opzione che consente di usufruire del cashback. Basta scorrere fino alla fine della pagina e cliccare su “Scopri l’offerta POS Easy a commissioni” per accedere alla promozione descritta. Un passo semplice che può fare una grande differenza per le finanze della vostra attività.

Oltre alla vantaggiosa offerta, Axerve è conosciuta per la qualità dei suoi POS portatili, tra i migliori sul mercato. Con dispositivi moderni, sicuri e facili da usare, Axerve rappresenta la soluzione ideale per gestire i pagamenti in modo efficiente e professionale. Se desiderate avviare il vostro business con il piede giusto, un POS targato Axerve è la scelta perfetta per gestire al meglio le transazioni e far crescere la vostra attività.

