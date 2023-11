Black Friday Amazon: 2 Echo Pop + lampadina smart a soli 39€!

Nonostante manchino ancora diversi giorni al Black Friday 2023, diversi store hanno già iniziato a proporre i propri prodotti a prezzi ridotti, permettendoci di risparmiare sugli articoli che desideriamo. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, dove oggi potete trovare un bundle con 2 Echo Pop e una lampadina smart Philips Hue White a un prezzo imperdibile!

Il pacchetto con tre prodotti perfetti per la smart home potrà, infatti, essere vostro a soli 39,98€. Dato che si tratta del set più venduto della categoria, con quasi 5.000 recensioni positive, vi consigliamo di approfittarne subito: potrebbe andare esaurito in men che non si dica.

Bundle Echo Pop e Philips Hue, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle è principalmente rivolto a coloro che desiderano sviluppare un sistema di casa domotica, giacché rappresenta un punto di inizio perfetto ed economico per iniziare a collegare i dispositivi smart all'interno della propria abitazione. In particolare, Amazon Echo Pop può funzionare come principale interfaccia/HUB per la gestione domestica, dato che l'integrazione di Alexa permette di gestire una vasta gamma di esigenze "smart", tra cui la riproduzione di brani musicali, audiolibri o podcast da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify o Deezer.

Inoltre, può controllare dispositivi connessi come prese e luci, nonché elettrodomestici intelligenti come aspirapolvere robot. Questo è il motivo per cui nel bundle è presente anche una lampadina Philips Hue, che si differenzia da quelle tradizionali per essere smart; potrete, dunque, controllarla con il vostro Echo Pop, accendendola, spegnendola o cambiandone il colore semplicemente con la voce.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all'attuale promozione di Amazon potrete risparmiare ben 10,00€ rispetto all'acquisto degli articoli singolarmente. L'Echo Pop, infatti, viene venduto a 16,18€ (per un pezzo), mentre la lampadina Philips Hue è disponibile a 7,62€, per un totale di 44,01€. Insomma, un risparmio niente male per un set che può rappresentare anche un perfetto regalo di Natale anticipato.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al bundle, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

