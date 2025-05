Nexi non è solo POS: risparmia sui pagamenti online con l'offerta di oggi

Nexi è conosciuta principalmente per la sua offerta di POS portatili, ma la sua gamma di soluzioni non si limita solo ai pagamenti fisici. Se gestite un'attività e avete bisogno di un POS mobile, ma siete anche alla ricerca di una soluzione sicura per i pagamenti online, Nexi ha la risposta per voi con XPay Pro. Questa piattaforma permette di integrare facilmente i pagamenti online nel vostro business, garantendo non solo sicurezza, ma anche un’esperienza d'acquisto fluida per i vostri clienti. Inoltre, in questo periodo è disponibile un’offerta vantaggiosa che rende XPay Pro ancora più conveniente.

Vedi offerta su Nexi

Nexi XPay Pro, chi dovrebbe abbonarsi?

Se vi state chiedendo come fare per migliorare l’efficienza del vostro sistema di pagamento, l'offerta in corso su XPay Pro potrebbe essere la risposta che stavate cercando. Il canone mensile di 14,90€, solitamente previsto per l’utilizzo del servizio, è azzerato, rendendo l'ingresso nella piattaforma ancora più accessibile. Ma non è tutto: le commissioni per transazione sono state abbassate da 1,25€ a 1,10€, mentre il costo per transazione è stato ridotto da 0,29€ a 0,24€. Un’opportunità che vi permette di risparmiare sui costi di gestione dei pagamenti, soprattutto in un momento in cui ottimizzare le spese aziendali è fondamentale.

XPay Pro non è solo un sistema di pagamento, ma una soluzione versatile che si adatta a molteplici necessità aziendali. Se avete un’attività che necessita di gestire pagamenti ricorrenti, questa piattaforma offre la possibilità di domiciliare tali pagamenti in modo semplice e sicuro. Inoltre, XPay Pro consente di accettare pagamenti da clienti provenienti da tutto il mondo, rendendo il vostro negozio online davvero globale. Grazie alla possibilità di personalizzare la pagina di checkout, potrete offrire ai vostri clienti un’esperienza di acquisto unica e in linea con il branding della vostra attività.

Un ulteriore punto di forza di XPay Pro è la trasparenza dei costi: non ci sono spese di attivazione, né commissioni per storno o per la chiusura del contratto. Questo significa che potrete concentrarvi sulla gestione della vostra attività senza preoccuparvi di costi imprevisti o onerosi. Se desiderate una soluzione completa, sicura e conveniente per i vostri pagamenti online e fisici, l’offerta attuale di Nexi rappresenta una scelta imperdibile. Con la flessibilità e la sicurezza di XPay Pro, farete un passo avanti nella gestione dei pagamenti e nell’espansione del vostro business.

