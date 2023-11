Black Friday MediaWorld: ecco il GRAN FINALE!

Ci troviamo nel pieno del periodo del Black Friday: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando minuto per minuto quelle che sono le migliori offerte da store come Amazon e Unieuro, mentre anche Mediaworld non è da meno. È partito, infatti, il "Gran Finale" del Black Friday, che fino al 30 novembre vi permetterà di approfittare di prezzi ancora più bassi rispetto ai giorni precedenti!

Tutte le categorie dello store online di Mediaworld, infatti, sono ricche di promozioni a dir poco imperdibili: dai prodotti Apple agli elettrodomestici, passando per computer, smartphone, smart TV e videogiochi, il catalogo del Black Friday è talmente ampio che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete acquistarlo risparmiando anche centinaia di euro.

Black Friday Mediaworld, perché approfittarne?

Dato che, come vi abbiamo accennato, in gran finale del Black Friday vede come protagonisti articoli provenienti da ogni categoria dello store di Mediaworld, troverete qualcosa che vi interessa a prescindere da ciò che è presente nella vostra lista dei desideri. Tra i prodotti in sconto vi è, per esempio, il Samsung Galaxy S23 Ultra, che potrà essere vostro a soli 899,00€ invece di 999,00€.

Il Galaxy S23, soprattutto nella sua versione Ultra, è l'ideale per chi cerca uno smartphone top di gamma con un focus particolare sulla qualità fotografica, sia per esigenze professionali che personali. Il dispositivo si distingue, infatti, proprio per il suo eccezionale comparto fotografico, che include un incredibile obiettivo da 200MP, abbinato al processore Snapdragon 8 Gen 21, garantendo risultati professionali.

Le foto e i video catturati con questo smartphone presentano una nitidezza e un realismo straordinari, rendendolo una scelta eccellente per chi crea contenuti per i social media o per piattaforme come YouTube. Inoltre, il Galaxy S23 è ottimo anche per l'ambito lavorativo grazie all'inclusione della famosa S Pen nella confezione, che consente di prendere appunti in modo agevole, diventando uno strumento prezioso durante riunioni e sessioni di brainstorming.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata al Black Friday, dove potrete scoprire tutti i prodotti disponibili nel catalogo. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che l'offerta terminerà tra pochi giorni.

