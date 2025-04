Carte Pokémon gratis! Quando ti ricapita una chance così?

Se siete appassionati di carte Pokémon, non potete assolutamente lasciarvi scappare questa promozione offerta da Mondadori. Per un tempo limitato, acquistando due libri per bambini e ragazzi, potrete ricevere in regalo una Mini Tin contenente carte Pokémon, comprese alcune carte leggendari. Un'opportunità che si presenta raramente, perfetta per aggiungere nuovi pezzi alla vostra collezione senza spendere un centesimo in più! Ma attenzione, questa offerta è valida esclusivamente per gli acquisti online e fino a esaurimento scorte.

Carte Pokémon in omaggio, perché approfittarne?

Per approfittare di questa promozione, è sufficiente acquistare almeno due libri per bambini e ragazzi dal valore minimo di 10€ ciascuno. Una volta completato l'acquisto, la Mini Tin verrà inserita automaticamente nel vostro pacco insieme ai libri. Un modo semplice e conveniente per aggiungere nuove carte Pokémon alla vostra collezione, scegliendo tra un'ampia selezione di titoli per bambini e ragazzi.

La promozione è disponibile solo per i primi 8.000 acquisti online, il che significa che le Mini Tin potrebbero esaurirsi molto rapidamente. Se desiderate garantirvi questa fantastica offerta, è meglio non perdere tempo e fare il vostro acquisto il prima possibile. Le scorte di queste esclusive box con le carte Pokémon, tra cui anche alcune carte rare, sono destinate ad esaurirsi velocemente, quindi non lasciatevi sfuggire l'opportunità di riceverle gratuitamente insieme ai vostri libri.

Questa promozione non è solo un'occasione per arricchire la vostra collezione di carte Pokémon, ma anche un modo perfetto per avvicinare i più giovani alla lettura, offrendo loro libri stimolanti e, allo stesso tempo, un piccolo regalo che piacerà sicuramente. Non lasciatevi scappare questa possibilità unica e approfittate subito dell'offerta: acquistate i vostri libri per bambini e ragazzi e riceverete una Mini Tin di carte Pokémon direttamente a casa vostra!

