Casa smart? Questa presa intelligente Tapo costa solo 8€

Nonostante manchino ancora diverse settimane al Black Friday, diversi store hanno già iniziato a proporre i propri prodotti a prezzi ridotti, permettendoci di risparmiare sugli articoli che desideriamo. Tra questi c'è, ovviamente, Amazon, dove oggi potete trovare una vera e propria chicca in offerta a pochi euro!

La presa smart TP-Link Tapo, infatti, è disponibile a soli 8,99€ invece del prezzo consigliato di 12,99€. Si tratta di un prodotto davvero utilissimo da avere in casa, tanto da avere una media di ben 4.6 stelle su oltre 37 mila recensioni a certificare la sua ottima qualità. Insomma, parliamo di un affare davvero ottimo, che nel suo piccolo offrirà una mini-rivoluzione all'interno della vostra abitazione.

Presa smart TP-Link Tapo, chi dovrebbe acquistarla?

La presa smart Tapo rappresenta una soluzione pratica per rendere i vostri dispositivi ed elettrodomestici "smart" e controllabili a distanza. In tal senso, è particolarmente utile per chi sta costruendo una rete domotica nella propria abitazione e desidera integrare dispositivi che non sono nativamente connessi alla rete, dato che questa presa consente di accendere e spegnere ciò che vi è collegato tramite una comoda applicazione per smartphone.

Questo vi offrirà svariate possibilità, come il controllo remoto delle luci, degli elettrodomestici o di altri dispositivi come televisori, macchine del caffè e molto altro. Inoltre, potrete programmare l'accensione e lo spegnimento in base alle vostre esigenze, il che vi aiuterà a risparmiare energia elettrica, in particolare per dispositivi che rimangono in modalità standby, risultando in bollette più basse.

Grazie all'attuale promozione di Amazon potrete approfittare di uno dei prezzi più bassi a cui sia mai stata disponibile la presa smart: qualche settimana fa ha raggiunto il minimo storico di 7,99€, appena un euro in meno di ora, per poi risalire a 9,99€. L'importo attuale, dunque, rappresenta un'ottima via di mezzo, ma non è da escludere che il prezzo torni a salire nel corso dei prossimi giorni, per cui vi consigliamo di approfittarne subito.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

