Combo imperdibile: Echo Pop + presa smart insieme a 24€!

Gli altoparlanti smart sono sempre più diffusi, perché semplici da usare e ricchi di funzioni utili per rendere la casa più intelligente. Fra i tanti modelli disponibili, l'Echo Pop unisce un'ottima qualità a un prezzo già più vantaggioso rispetto ai migliori modelli della famiglia Amazon Echo, ma che diventa ancora più conveniente se acquistato insieme alla presa smart Meross con connettività Wi-Fi. Questa combinazione vi permetterà di risparmiare oltre 15€ sull'acquisto dei singoli accessori e di riceverli al prezzo complessivo di soli 24,99€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 36,37€.

Echo Pop e Meross Smart Plug, chi dovrebbe acquistarli?

Questo kit in offerta è un'ottima idea regalo per Natale ed è particolarmente consigliato a chi desidera rendere smart il proprio ambiente domestico. Infatti, Echo Pop è un altoparlante intelligente con Alexa integrata che vi permetterà di godervi la vostra musica preferita in qualsiasi momento e ambiente della casa. Con Echo Pop, potrete impostare timer, effettuare ordini su Amazon, fare chiamate in viva voce e molto altro, il tutto tramite comandi vocali. Oltre a soddisfare le esigenze degli appassionati di musica, Echo Pop rappresenta la soluzione ideale per chi desidera espandere la propria rete domotica, poiché può essere utilizzato come hub per il controllo dei dispositivi connessi.

Aggiungendo il Meross Smart Plug, poi, sarà possibile gestire a distanza luci e qualsiasi tipo di elettrodomestico compatibile, come ventilatori, frullatori o friggitrici ad aria. Infatti, si tratta di una presa intelligente con connettività Wi-Fi che consente di controllare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati, sia con la voce che tramite l'app Alexa quando si è fuori casa, il che vi consentirà anche di risparmiare energia elettrica, evitando gli sprechi spegnendo quegli elettrodomestici che al momento non vi servono o le luci che magari avete dimenticato accese prima di uscire.

In conclusione, con un prezzo scontato di appena 24,99€, il pacchetto che include Echo Pop e presa smart Meross offre un'ottima opportunità per gestire facilmente e in modo economico la vostra rete domotica, garantendovi comfort, praticità e un notevole risparmio energetico, avendo la possibilità di spegnere i dispositivi smart anche quando non sarete in casa. Vi consigliamo quindi di approfittare di questa offerta il prima possibile, se desiderate fare un regalo di Natale utile e originale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che l'offerta potrebbe terminare a breve.

