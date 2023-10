Comet Smart & Tech: smart TV ed altri prodotti tech in super sconto!

Se non siete riusciti ad accaparrarvi gli articoli che desideravate durante la Festa delle Offerte Prime, sappiate che non dovete attendere il Black Friday per risparmiare sui vostri acquisti. Comet Smart & Tech è la nuova iniziativa promozionale che vi permetterà non solo di risparmiare davvero tanto su una serie di prodotti tech, ma anche di ricevere un buono acquisto fino a 300,00€ se acquisterete una nuova smart TV!

Su Comet troverete di certo l'articolo perfetto per le vostre esigenze, dato che sono , dagli smartphone ai tablet, passando per le smart TV. Che stiate cercando un modello top di gamma o uno un po' più economico, grazie a Comet Smart & Tech potrete finalmente acquistare la smart TV che avete sempre sognato sfruttando sia lo sconto che il buono acquisto allegato a ogni modello. Per rendere gli acquisti più agevoli, potete anche dilazionare la spesa in 3 comode rate mensili scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Tuttavia, queste offerte dureranno solo fino al 25 ottobre, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile.

Offerte Comet Smart & Tech, chi dovrebbe approfittarne?

Come già accennato, le offerte di questa tornata promozionale di Comet spaziano fra tantissime categorie, per cui si rivolgono a diverse tipologie di utenti. Ad esempio, se amate il cinema e state cercando un'ottima smart TV per godervi ogni dettaglio visivo così da sentirvi parte integrante dell'azione, vi segnaliamo la splendida Philips Ambilight LED con schermo da 55", che Comet vi offre ad , grazie allo sconto di 200,00€. La splendida cornice di luci LED sul retro riprodurrà sulla parete degli effetti luminosi che riflettono ciò che viene mostrato a schermo, per un'immersione ancora più totale nei vostri contenuti preferiti e creando anche una bellissima atmosfera soffusa. Acquistandola riceverete anche un buono di 200,00€.

Se invece disponete di un budget un po' più ridotto, potete approfittare dell'offerta sulla LG Serie UR78 con schermo da 55", che può essere vostra a , con uno sconto di ben 250,00€. Con questa stessa cifra si acquistano modelli con caratteristiche ben inferiori, per cui si tratta di un'ottima occasione per unire la qualità al risparmio. Inoltre, acquistando questo modello riceverete un buono acquisto di 100,00€.

Per gli appassionati di fotografia che stanno cercando un nuovo smartphone e non vogliono spendere troppo, ecco questa eccezionale offerta sul Samsung Galaxy A54 5g, che grazie alle sue fotocamere vi permetterà di catturare immagini in alta definizione, anche in condizioni di scarsa luminosità. La combinazione di prestazioni solide e connettività 5G, poi, rende questo telefono un buon acquisto anche per i giocatori mobile. Su Comet lo trovate ad , grazie allo sconto di 180,90€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirle tutte e scegliere quelle che fanno più al caso vostro. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve. Vi ricordiamo infine che le promozioni dureranno solo fino al 25 ottobre.

