Continuano le offerte Dyson! Sconti fino a 250€ per la Cyber Week

Nonostante il Black Friday di Amazon sia giunto al termine, non lo sono le offerte sullo store ufficiale di Dyson: fino a domenica, infatti, potrete approfittare dei saldi per la Cyber Week, acquistando tantissimi prodotti a prezzi ultra convenienti e godendo della consegna gratuita in pochi giorni!

Cyber Week Dyson, perché approfittarne?

Tantissimi prodotti Dyson, tra cui aspirapolvere senza filo, dispositivi per i capelli e purificatori d'aria sono in sconto per la Cyber Week, rappresentando occasioni perfette per acquistare prodotti che avevate da tempo nella lista dei desideri o per portarvi avanti coi regali di Natale. Inoltre, avrete modo di optare anche per i pagamenti in 3 rate senza interessi con PayPal per tutti i vostri acquisti, rendendoli così ancor più accessibili.

Tra i prodotti in sconto vi è, per esempio, il Dyson V12 Detect Slim, che potrà essere vostro a soli 499,00€ invece di 699,00€. Parliamo di un prodotto particolarmente consigliato per chi cerca un livello di pulizia eccezionale nella propria abitazione, dato che questo aspirapolvere senza fili, che rientra senza dubbio tra i migliori sul mercato, soddisfa le esigenze di coloro che vogliono liberare completamente la casa da polvere e allergeni grazie all'efficace sistema di aspirazione e filtraggio.

Dotato di un rilevatore laser che illumina anche la polvere nascosta, il Dyson V12 Detect Slim consente una pulizia senza paragoni: la sua tecnologia avanzata cattura e trattiene il 99,99% delle particelle di polvere, inclusi allergeni e batteri, garantendo una pulizia profonda e completa. Inoltre, il pettine a 56 denti con tecnologia anti-groviglio elimina automaticamente peli e capelli dalla spazzola, rendendo il processo di pulizia più efficiente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Dyson dedicata alla Cyber Week, dove potrete scoprire il catalogo intero dei prodotti e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

