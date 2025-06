Siete pronti a scoprire un'offerta davvero imperdibile per gli amanti del caffè? De'Longhi presenta la Linea Classic EM450.M, una macchina da caffè manuale che unisce funzioni avanzate e design elegante, ora disponibile con uno sconto eccezionale del 28%. Questo modello rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un espresso dal gusto ricco e una crema perfetta, il tutto in una macchina compatta che si adatta facilmente a qualsiasi cucina.

De'Longhi Linea Classic EM450.M, chi dovrebbe acquistarla?

Grazie alla pressione di 15 bar, la Linea Classic garantisce un’estrazione ottimale del caffè, capace di esaltare tutti gli aromi e regalare una crema color nocciola intensa. La tecnologia Thermoblock assicura un riscaldamento rapido e una stabilità della temperatura superiore, elementi fondamentali per ottenere una bevanda di qualità costante, tazza dopo tazza. Questo significa che potrete preparare il vostro espresso preferito con risultati professionali, direttamente a casa vostra.

Un altro punto di forza della De’Longhi EM450.M è il controllo preciso sull’estrazione grazie ai filtri a doppia parete e al portafiltro in acciaio inox, che permette di utilizzare fino a 20 grammi di caffè. Questo vi consente di personalizzare la preparazione secondo i vostri gusti, ottenendo un sapore più intenso e corposo. Inoltre, la macchina offre la possibilità di scegliere tra espresso singolo o doppio e di realizzare bevande con latte caldo e una schiuma densa grazie alla lancia vapore My LatteArt, perfetta per cappuccini e altre specialità.

Non solo funzionalità: la De’Longhi Linea Classic vanta un design italiano raffinato, con finiture in acciaio inox e dettagli cromati, impreziositi dal manometro che aggiunge un tocco di classe. Il pratico vassoio raccogligocce, regolabile in altezza da 100 a 130 mm, permette di utilizzare tazze e mug di diverse dimensioni, offrendo massima versatilità. Questa macchina non è solo uno strumento per il caffè, ma un vero e proprio elemento di stile per la vostra cucina, ora ad un prezzo mai visto prima: 129 euro.