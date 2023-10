DOPPIO SCONTO! Generatore portatile perfetto per viaggi e campeggio

Se non volete rimanere senza energia elettrica, durante ad esempio una pausa in una casa di montagna, ma anche nella propria abitazione residenziale in caso di blackout, un generatore portatile con batteria integrata farà si che possiate continuare ad alimentare alcuni dei dispositivi che stavate utilizzando.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Il mercato offre una vasta gamma di generatori elettrici portatili, molti dei quali dotati di ottimi pannelli fotovoltaici. Tuttavia, questa offerta di oggi rilasciata da Amazon è più vantaggiosa del solito. Il portale ha infatti riservato un doppio sconto su questo prodotto: un taglio diretto sul prezzo e un ulteriore sconto tramite coupon da selezionare sulla pagina del prodotto. Questo consente di acquistare il generatore a soli 169,25€ invece di 249,00€.

Generatore portatile EGRETECH, chi dovrebbe acquistarlo?

In generale, tutti coloro che viaggiano spesso o a cui piace fare escursionismo dove solitamente non c'è energia elettrica. Tuttavia, la sua utilità non si limita alle avventure all'aperto. Questo generatore si rivelerà infatti prezioso anche in casa, specialmente in caso di interruzioni di corrente, permettendo di mantenere operative luci e altri dispositivi che richiedono fino a 100W di potenza. Sarà in grado di alimentare fino a 6 apparecchiature contemporaneamente, grazie alle sue porte USB-A, USB-C e DC/CA, con una potenza di picco di 500W.

La presenza di una porta USB Type-C, diventata ormai lo standard di ricarica per i dispositivi moderni, garantirà la possibilità di mantenere carichi notebook, smartphone e tablet, anche quando la corrente di casa viene a mancare proprio quando la batteria dei dispositivi è quasi esaurita.

Un ulteriore vantaggio di questo modello, che lo rende adatto anche a chi vuole diminuire il costo della bolletta, è la possibilità di collegarlo a un pannello solare, permettendo di ricaricarlo gratuitamente e di alimentare i propri dispositivi, incluso il notebook attraverso la porta Type-C da 100W.

Riguardo al prezzo, desideriamo enfatizzare ulteriormente come questo sia il momento ottimale per l'acquisto. Attualmente ci troviamo di fronte non soltanto al maggior sconto mai visto, ma anche a un coupon che consente un risparmio aggiuntivo, abbassando il prezzo attuale a soli 169,25€ rispetto alla media di 249,00€. È importante sottolineare che il prezzo di questo generatore tende a rimanere stabile, raramente diminuendo, rendendo l'acquisto in questo momento un'occasione imperdibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!