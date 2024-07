DOPPIO SCONTO su questo set di 2 telecamere Wi-Fi per interni, CHE AFFARE!

State cercando una soluzione di videosorveglianza domestica all'avanguardia che non vi faccia spendere una fortuna? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Il set di 2 telecamere Wi-Fi Reolink E1 Pro è ora disponibile a soli 89,09€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 127,99€, riducibile di un ulteriore 10% attraverso il comodo coupon in pagina. Un'opportunità imperdibile per chi desidera proteggere la propria casa con tecnologia di alto livello a un prezzo accessibile!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Set di due telecamere Reolink E1 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

Le telecamere Wi-Fi Reolink E1 Pro rappresentano la scelta ideale per chi cerca una soluzione di sorveglianza domestica versatile e performante. Grazie alla risoluzione 2K 4MP, questi dispositivi offrono immagini nitide e dettagliate sia di giorno che di notte, con una visione notturna che si estende fino a 12 metri. Sono particolarmente adatte a famiglie con bambini o animali domestici, grazie alla funzione di rilevamento intelligente che distingue persone e animali, inviando notifiche in tempo reale.

La connettività Wi-Fi dual-band (2,4GHz e 5GHz) garantisce una connessione stabile e veloce, adattandosi alle diverse esigenze di rete domestica. La funzione di auto-tracking permette alle telecamere di seguire automaticamente gli oggetti in movimento, assicurando che nessun evento importante sfugga alla vostra attenzione. Inoltre, le molteplici opzioni di archiviazione, tra cui scheda micro SD, NVR Reolink e cloud, offrono la flessibilità necessaria per gestire i filmati secondo le vostre preferenze.

Le Reolink E1 Pro si distinguono per la loro capacità di offrire una protezione a 360° grazie alla funzione pan & tilt, permettendovi di monitorare ogni angolo della vostra abitazione. L'audio bidirezionale consente una comunicazione efficace, rendendo questi dispositivi ideali anche come baby monitor o per il monitoraggio degli anziani. La facilità di installazione e l'interfaccia utente intuitiva le rendono accessibili anche a chi non ha particolari competenze tecniche.

Al prezzo attuale di 98,99€, il set di 2 telecamere Wi-Fi Reolink E1 Pro rappresenta un investimento eccellente per chi desidera potenziare la sicurezza della propria casa. La combinazione di alta risoluzione, funzionalità avanzate e prezzo competitivo rende questo prodotto una scelta saggia per proteggere ciò che più vi sta a cuore. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di dotare la vostra abitazione di un sistema di sorveglianza professionale a una frazione del costo abituale!

