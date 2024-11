La Juventus si prepara ad affrontare l'Aston Villa nella quinta giornata della UEFA Champions League 2024-25, in una partita che potrebbe essere determinante per la qualificazione agli ottavi di finale. I bianconeri di Thiago Motta faranno visita alla formazione inglese al Villa Park mercoledì 27 novembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

La squadra di Motta si presenta all'appuntamento in una posizione interlocutoria, occupando l'undicesimo posto in classifica con sette punti, dopo il recente pareggio contro il Lille. Dall'altra parte, l'Aston Villa di Unai Emery aveva iniziato il torneo in modo brillante con tre vittorie consecutive, prima di incappare nella sconfitta contro il Club Brugge (0-1).

Foto di AnnRos da Pixabay

Dove vedere Aston Villa - Juventus in TV e streaming

La partita tra Juventus e Aston Villa prevista per le 21:00 del 27 novembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Aston Villa: I Villans stanno vivendo un momento eccezionale in Champions League, specialmente tra le mura amiche. La squadra di Emery ha vinto le prime due partite casalinghe senza subire gol, e potrebbe stabilire un record storico se riuscisse a vincere anche contro la Juventus mantenendo la porta inviolata - solo il Milan nel 1992-93 ci è riuscito nelle prime tre gare interne. L'Aston Villa vanta inoltre una striscia impressionante di sette vittorie nelle ultime otto partite casalinghe europee, con cinque successi maturati di misura.

Situazione Juventus: I bianconeri stanno attraversando un periodo complicato nelle trasferte europee, avendo vinto solo una delle ultime sette gare fuori casa in Champions League (due pareggi, quattro sconfitte) - proprio contro il Lipsia in questa edizione. Un dato particolarmente preoccupante riguarda i confronti con le squadre inglesi: la Juventus ha vinto solo tre delle ultime 15 partite contro club di Premier League (tre pareggi, nove sconfitte). Tuttavia, c'è una nota positiva nel rendimento di Dusan Vlahovic, che ha partecipato a cinque gol nelle ultime sei trasferte europee e potrebbe stabilire un record personale segnando nella quarta trasferta consecutiva.

Probabili formazioni Aston Villa - Juventus

Aston Villa (4-2-3-1) - Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. All.: Emery.

Juventus (4-2-3-1) - Di Gregorio; Savona, Danilo, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All.: Thiago Motta.

Come vedere Aston Villa - Juventus dall'estero

Per gli appassionati che saranno all'estero e desiderano seguire la sfida tra Aston Villa e Juventus, fortunatamente non mancano le soluzioni per poter aggirare ogni tipo di limitazione. Infatti, grazie all'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile accedere con semplicità ai contenuti italiani, tra cui le trasmissioni sportive, indipendentemente da dove ci si trova.