Il match tra Cagliari e Lazio, valido per la 23ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 3 febbraio alle 20:45 alla Unipol Domus. I tifosi potranno seguire la partita in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Per chi non vuole perdersi neanche un minuto di questo importante confronto, sarà possibile guardarlo comodamente su dispositivi smart tramite le app ufficiali delle piattaforme.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Cagliari - Lazio in TV e streaming

La partita Cagliari - Lazio è prevista per le 20:45 del 3 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now.

Come ci arrivano le due squadre

Il Cagliari di Claudio Ranieri arriva a questo appuntamento con un rendimento altalenante: nelle ultime cinque gare ha collezionato due vittorie, due sconfitte e un pareggio, che lo hanno portato al 15° posto in classifica. I sardi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una Lazio in cerca di riscatto.

Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri non sta vivendo un momento particolarmente brillante. Nelle ultime cinque uscite ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, risultati che, nonostante tutto, la mantengono in quarta posizione in classifica, in piena corsa per un posto in Champions League. I biancocelesti devono ritrovare continuità e cercheranno di tornare da Cagliari con i tre punti per consolidare la propria posizione tra le prime della classe.

Probabili formazioni Cagliari - Lazio

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert/Augello; Makoumbou/Marin, Adopo; Zortea, Gaetano/Viola, Felici; Piccoli

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia/Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos

Come vedere Cagliari - Lazio dall'estero

Se vi trovate fuori dall'Italia e volete vedere Cagliari - Lazio, potreste incontrare restrizioni geografiche sulle piattaforme ufficiali di streaming. Per aggirare questo problema, una soluzione efficace è utilizzare una VPN di qualità, che vi permetterà di connettervi a un server italiano e accedere ai contenuti come se foste in Italia. Tra le VPN più affidabili per lo streaming ci sono quelle che vedete in basso a questo articolo, che offrono connessioni veloci e sicure per godervi la partita senza problemi.