Il 30 marzo alle ore 15:00, il campionato di Serie A offre uno degli incontri più interessanti della giornata: Fiorentina contro Atalanta. La partita si disputerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli appassionati di calcio che si trovano all’estero, non c'è motivo di perdere questo emozionante confronto. Grazie alla possibilità di accedere a Dazn anche da fuori Italia, sarà sufficiente un abbonamento alla piattaforma per poter seguire l’incontro in diretta, ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Fiorentina - Atalanta in TV e streaming

La partita Fiorentina - Atalanta è prevista per le 15:00 del 30 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Fiorentina arriva a questo incontro con un cammino altalenante nelle ultime cinque partite. La squadra di Vincenzo Italiano ha infatti ottenuto due vittorie, ma ha subito ben tre sconfitte, un dato che ha messo a dura prova la sua posizione in classifica. Attualmente, i viola sono all'8° posto e cercano di ritrovare la continuità di gioco per risalire. Le ultime prestazioni non sono state soddisfacenti, ma la Fiorentina sa che una vittoria contro una diretta concorrente come l’Atalanta potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni stagionali.

L'Atalanta, invece, si presenta all'appuntamento con un bilancio più positivo nelle ultime cinque giornate. La squadra di Gian Piero Gasperini ha collezionato due vittorie e due pareggi, con una sola sconfitta. Grazie a queste buone prestazioni, l'Atalanta è attualmente al 3° posto in classifica e punta a consolidare la sua posizione per garantire la qualificazione alle competizioni europee. La Dea arriva a Firenze con la consapevolezza di poter fare risultato, ma anche con la necessità di fare attenzione alla qualità e determinazione della Fiorentina.

Probabili formazioni Fiorentina - Atalanta

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Fiorentina e Atalanta, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.