La sfida tra Fiorentina e Inter, in programma per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 1 dicembre alle 18:00 allo stadio Franchi di Firenze. Questa partita si prospetta particolarmente impegnativa per i padroni di casa, considerando i precedenti recenti tra le due squadre.

L'Inter ha mostrato una netta supremazia negli ultimi confronti, vincendo sei delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta). Dal 2020/21, nessuna squadra ha battuto i viola più volte nella massima serie (sei vittorie, come il Milan). Il momento è particolarmente delicato per la Fiorentina che non segna da due partite consecutive contro i nerazzurri in campionato, e rischia di stabilire la serie più lunga di match senza reti contro questa avversaria dai tempi del periodo tra dicembre 2007 e novembre 2009, quando rimase a secco per cinque partite consecutive. A partire dalla stagione 2017/18, la Viola ha ottenuto una sola vittoria in 14 sfide contro l'Inter in Serie A (5 pareggi, 8 sconfitte).

Dove vedere Fiorentina - Inter in TV e streaming

La partita Fiorentina - Inter prevista per le 18:00 dell'1 dicembre sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle 17:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Fiorentina: i viola stanno vivendo un momento eccezionale, con sette vittorie consecutive in Serie A, e potrebbero eguagliare il loro record storico di otto successi consecutivi stabilito nel 1960 sotto Luis Carniglia. La squadra si è dimostrata particolarmente efficace sui calci piazzati, avendo segnato 11 gol da palla inattiva (5 da corner, 3 su rigore, 2 su punizione diretta e 1 da rimessa laterale), un record condiviso con il Real Madrid nei maggiori campionati europei. Tuttavia, contro l'Inter il rendimento recente è preoccupante: dal 2017/18 ha vinto solo una delle 14 sfide (5N, 8P) e non segna da due partite consecutive contro i nerazzurri.

Situazione Inter: i nerazzurri arrivano alla sfida con statistiche impressionanti contro la Fiorentina, avendo vinto sei delle ultime otto sfide in Serie A (1N, 1P). Particolarmente notevole il rendimento in trasferta al Franchi, dove hanno inanellato quattro vittorie consecutive con un punteggio aggregato di 10-4, e potrebbero stabilire un record storico di cinque successi esterni consecutivi contro la Viola. L'Inter si distingue per la prolificità nel primo tempo, con 18 gol nei primi 45 minuti, seconda solo al Barcellona (20) nei top 5 campionati europei.

Probabili formazioni Fiorentina - Inter

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Come vedere Fiorentina - Inter dall'estero

