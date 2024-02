L'anticipo del sabato pomeriggio tra Frosinone e Milan, valido per la 23a giornata di campionato, si svolgerà alle 18 presso lo stadio Stirpe di Frosinone. L'arbitro designato per dirigere la partita è Luca Pairetto della sezione di Nichelino (To), con gli assistenti Tolfo e Lo Cicero. Cosso sarà il quarto ufficiale, mentre Mariani sarà al Var con Sozza come assistente Var.

Dove vedere Frosinone - Milan in TV e streaming

La sfida sarà diffusa su DAZN in streaming. Per gli abbonati Sky che dispongono di un abbonamento a Zona Dazn 2, la partita sarà visualizzabile sul canale 215 di Sky.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Frosinone: dopo una serie negativa di cinque sconfitte, durante le quali la squadra di Di Francesco ha subito ben 15 gol, il team ha ristabilito la situazione con una vittoria contro il Cagliari e un pareggio contro il Verona nelle ultime due partite. Ora è importante mantenere questa continuità, anche se la posizione in classifica è relativamente stabile.

Situazione Milan: il Milan si trova nell'obbligo di ritornare alla vittoria dopo il passo falso subito in casa contro il Bologna. Questo episodio, sebbene non abbia avuto impatti significativi sulla posizione in classifica - il terzo posto è saldo - potrebbe aver lasciato qualche traccia a livello psicologico. Prima del pareggio con il Bologna, la squadra rossonera aveva vinto quattro partite consecutive in campionato, e questo rappresenta la direzione che il Milan intende percorrere per riprendere la sua marcia vincente. In una giornata in cui si affrontano le prime due in classifica il Milan con una vittoria recupererebbe punti preziosi.

Probabili formazioni Frosinone - Milan

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Come vedere Frosinone - Milan dall'estero

