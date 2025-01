Il 29 gennaio alle 21:00 si svolgerà una partita imperdibile di Champions League, con l'Inter che ospita il Monaco in un confronto che promette grande spettacolo. Se non volete perdervi neanche un minuto dell'azione, sappiate che l'incontro sarà visibile in esclusiva su Prime Video. Potrete seguirlo facilmente tramite l'applicazione Amazon Prime Video, disponibile sulle migliori smart TV, dispositivi mobili come smartphone e tablet, PC e anche console. Non importa dove vi troviate nel mondo, l'accesso alla partita è semplice e comodo, anche se siete all'estero.

Dove vedere Inter - Monaco in TV e streaming

La partita Inter - Monaco è prevista per le 21:00 del 29 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

Abbonati a Prime Video

Come arrivano le due squadre

L'Inter arriva a questo incontro con una forma decisamente positiva. Nelle ultime cinque partite, i nerazzurri hanno conquistato 4 vittorie, dimostrando una solidità impressionante, e una sola sconfitta. Attualmente, la squadra di Simone Inzaghi si trova al 4° posto in classifica e cerca di consolidare la sua posizione nelle zone alte della Champions League. La vittoria in questa partita sarebbe fondamentale per proseguire la corsa verso le fasi decisive della competizione.

D'altra parte, il Monaco ha avuto una prestazione altalenante nelle ultime cinque partite, con 3 vittorie e 2 sconfitte. Nonostante un avvio di stagione che non è stato perfetto, la squadra allenata da Philippe Clement si trova al 10° posto e cercherà di recuperare terreno con una prestazione convincente contro una squadra di grande livello come l'Inter. Il Monaco dovrà fare appello al suo spirito combattivo per contrastare i favoriti nerazzurri e mantenere viva la speranza di avanzare nella competizione.

Probabili formazioni Inter - Monaco

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco. Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa Elebri; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. Allenatore: Hutter.

Come vedere Inter - Monaco dall'estero

Se vi trovate all'estero e desiderate comunque seguire l'Inter - Monaco, non c'è da preoccuparsi. Amazon Prime Video è disponibile in molti paesi, ma se il servizio non è accessibile nel luogo in cui vi trovate, potrete utilizzare una VPN per aggirare le restrizioni geografiche. Scegliendo una delle migliori VPN, come ExpressVPN o NordVPN, potrete connettervi a un server situato in un paese dove Prime Video trasmette l'incontro, garantendo l'accesso alla partita in alta qualità.