La sfida tra Juventus e Lazio, in programma per l'ottava giornata della Serie A 2024/2025, si terrà sabato 19 ottobre alle 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre.

La Lazio si presenta a questa partita forte di un risultato significativo: la vittoria per 1-0 ottenuta contro la Juventus lo scorso 30 marzo. Questo successo ha segnato un momento importante per i biancocelesti, che ora puntano a realizzare un'impresa che non riescono a compiere da oltre due decenni: conquistare due vittorie consecutive contro i bianconeri in Serie A, un traguardo che non raggiungono dal 2001.

Dove vedere Juventus - Lazio in TV e streaming

La partita Juventus - Lazio prevista per le 20:45 del 19 ottobre sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: la Juventus si appresta ad affrontare la Lazio in un momento di alti e bassi della propria stagione. I bianconeri arrivano a questa sfida con un record di pareggi nel 2024: ben 14 su 27 partite di campionato, il numero più alto tra i top 5 campionati europei. Questo rendimento altalenante si riflette anche nelle prestazioni casalinghe, con gli ultimi tre match all'Allianz Stadium terminati in parità. Un quarto pareggio consecutivo in casa sarebbe un evento raro nella storia del club, verificatosi solo tre volte in precedenza.

Situazione Lazio: la Lazio si presenta a Torino in un momento di grande forma, avendo vinto le ultime quattro partite tra Serie A ed Europa League. Un'ulteriore vittoria rappresenterebbe la miglior striscia di successi consecutivi da dicembre 2023-gennaio 2024. I biancocelesti hanno mostrato un netto miglioramento nei confronti diretti con la Juventus, vincendo due delle ultime tre sfide di campionato, un rendimento che eguaglia i successi ottenuti nelle precedenti 36 partite di Serie A contro i bianconeri.

Probabili formazioni Juventus - Lazio

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Come vedere Juventus - Lazio dall'estero

Per i tifosi della Juventus e del Lazio che si trovano all'estero e non vedono l'ora seguire la partita di Serie A, possiamo consigliare una soluzione efficace per accedere alla diretta dell'incontro. Infatti, utilizzando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è piuttosto semplice superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.