Dove vedere Juventus - Napoli in TV e streaming

Questa sera alle ore 20:45 avrà luogo lo scontro fra Juventus e Napoli presso l'Allianz Stadium di Torino. Il match è valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e, se vi state chiedendo come vederlo, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

La Juventus è a pari merito con l'Inter nella corsa al primo posto della classifica. Quest'ultimo ha consolidato la propria posizione sbancando il 'Maradona' con un netto 3-0 nell'ultimo turno, vanificando così le ambizioni di leadership rinnovate degli azzurri, per cui i bianconeri sperano di fare lo stesso. Il Napoli, invece, si trova sotto pressione nella lotta per il quarto posto, con Roma e Fiorentina che si avvicinano.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV stasera, 8 dicembre, alle 20:45 in diretta in esclusiva su DAZN. Gli abbonati non dovranno, dunque, fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Vi ricordiamo che DAZN è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni di Juventus - Napoli

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Ballottaggi: Vlahovic 55% – Kean 45%;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Ballottaggi: –

Come vedere Juventus - Napoli se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.