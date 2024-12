La sfida tra Juventus e Venezia, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà sabato 14 dicembre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Le statistiche dei precedenti sono decisamente a favore dei bianconeri.

La Juventus vanta una striscia impressionante di 10 vittorie consecutive in casa contro il Venezia, la più lunga attualmente in corso contro qualsiasi squadra di Serie A. In questi incontri, i bianconeri hanno mostrato una notevole prolificità offensiva, realizzando 28 reti con una media di 2.8 gol a partita.

Foto di NoName_13 da Pixabay

Dove vedere Juventus - Venezia in TV e streaming

La partita Juventus - Venezia prevista per le 20:45 del 14 dicembre sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle 20:30!

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: i bianconeri stanno vivendo una stagione particolare, con un record negativo di pareggi (nove nelle prime 15 partite) e solo sei vittorie, il peggior dato dal 2001/02. La squadra mantiene però una solida fase difensiva, concedendo il minor numero di tiri (8.3) e tiri in porta (2.6) a partita nel campionato. Un dato preoccupante riguarda i calci piazzati: escludendo i rigori, la Juventus ha segnato solo un gol su palla inattiva, al pari di Empoli e Monza. Da segnalare la presenza del giovane Kenan Yildiz (2005), uno dei più giovani giocatori con almeno due gol e due assist in questo campionato.

Probabili formazioni Juventus - Venezia

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì , Miranda; Pobega, Freuler; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Come vedere Juventus - Venezia dall'estero

Per i tifosi della Juventus e Venezia che durante la giornata di dopodomani si troveranno all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.