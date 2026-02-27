Siete pronti a rivoluzionare il vostro salotto con una nuova TV? Unieuro vi offre un’occasione imperdibile: solo per tre giorni, fino al 1 marzo, potrete approfittare di una selezione di TV OLED senza IVA. Questo significa che il prezzo finale sarà notevolmente più basso rispetto a quello di listino, consentendovi di portare a casa tecnologia di ultima generazione risparmiando davvero.

Offerte Unieuro, perché approfittarne?

Le offerte riguardano i modelli più richiesti, dai marchi leader del settore, e già dai prezzi scontati potrete notare un risparmio significativo. Ma non finisce qui: al momento del pagamento, il prezzo si abbasserà ulteriormente grazie allo sconto extra del 18%, applicato direttamente in cassa. Un’occasione da non perdere per chi desidera qualità d’immagine e prestazioni elevate a prezzi veramente ottimi.

Per usufruire di queste promozioni è però necessario essere membri di Unieuro Club. L’iscrizione è completamente gratuita e permette di accedere non solo a queste offerte, ma anche a tante altre promozioni esclusive riservate agli iscritti. Se non siete ancora membri, questo è il momento ideale per registrarvi e non perdere nemmeno un’occasione.

Non lasciatevi sfuggire questa possibilità: tre giorni, TV OLED senza IVA e sconti extra che fanno davvero la differenza. Unitevi al club, scegliete il modello che più vi entusiasma e preparatevi a vivere un’esperienza visiva straordinaria direttamente nel vostro salotto. Unieuro vi aspetta con le sue offerte top, ma solo fino al 1 marzo!

