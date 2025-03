Il 10 marzo alle ore 20:45, il palcoscenico della Serie A ospiterà un incontro interessante tra Lazio e Udinese. Per i tifosi desiderosi di seguire la partita, ci sono diverse opzioni di streaming, sia in Italia che all'estero. L'incontro sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sports 251, offrendo quindi diverse possibilità per non perdere nemmeno un minuto dell'azione. Se vi trovate fuori dall'Italia, non temete: ci sono soluzioni per guardare la partita in diretta anche oltre i confini nazionali, sfruttando il potenziale delle VPN.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Udinese in TV e streaming

La partita Lazio - Udinese è prevista per le 20:45 del 10 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sports 251.

Come arrivano le due squadre

La Lazio arriva a questo incontro con un buon stato di forma. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, dimostrando una solida continuità. Con 5° posto in classifica, la squadra romana sta lottando per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, cercando di avvicinarsi ulteriormente alle prime quattro per assicurarsi la qualificazione alle competizioni europee.

Dall'altro lato, l'Udinese sta attraversando un periodo altrettanto positivo, con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La squadra di Andrea Sottil ha mostrato una grande solidità, risalendo al 10° posto in classifica, e cercherà di sfruttare il momento positivo per mettere in difficoltà i biancocelesti. Nonostante la differenza in classifica, i friulani arrivano a questa sfida con molta fiducia, pronti a dare battaglia.

Probabili formazioni Lazio - Udinese

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Romagnoli, Patric, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Tchaouna, Pedro, Ibrahimovic. All.: Baroni.

Udinese (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Lazio e Udinese, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.