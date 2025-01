Il 26 gennaio alle 18:00, Lecce e Inter scenderanno in campo per un importante incontro di Serie A. La partita, che si preannuncia intensa e decisiva per entrambe le squadre, sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now. Se non potete essere davanti alla TV, nessun problema: è possibile seguire il match in streaming tramite le piattaforme sopra citate, sia in Italia che all'estero, garantendo un'ampia accessibilità per tutti gli appassionati.

Dove vedere Lecce - Inter in TV e streaming

La partita Lecce - Inter è prevista per le 18:00 del 26 gennaio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Il Lecce arriva all'incontro con la consapevolezza di dover migliorare la sua posizione in classifica, occupando attualmente la 17ª posizione. Le ultime cinque partite della squadra salentina hanno visto 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta, con un andamento che non sembra ancora garantire la tranquillità necessaria per una salvezza serena. L'ultimo pareggio contro la Sampdoria (1-1) ha confermato le difficoltà offensive, ma anche la solidità difensiva che potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontare squadre di alta classifica come l'Inter.

L'Inter, invece, è in un ottimo momento di forma, essendo attualmente seconda in classifica. I nerazzurri arrivano all'incontro con 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite, un ruolino di marcia che evidenzia la forza della squadra di Simone Inzaghi. La sconfitta subita contro la Juventus (2-1) non ha scalfito le certezze della squadra, che ha subito rimediato con un convincente 3-0 contro il Verona. L'Inter si presenta con il morale alto, pronta a proseguire la sua corsa verso la vetta della Serie A.

Probabili formazioni Lecce - Inter

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Come vedere Lecce - Inter dall'estero

Se vi trovate all'estero e non riuscite a seguire Lecce vs Inter tramite i tradizionali canali di streaming, la soluzione migliore è utilizzare una VPN. Con una VPN per Dazn, potrete mascherare la vostra posizione geografica e accedere ai servizi di streaming italiani come Dazn, Sky o Now, come se foste in Italia. È importante scegliere una delle migliori VPN disponibili per garantire una connessione stabile e sicura. Inoltre, alcune VPN offrono anche server ottimizzati per lo streaming, permettendovi di guardare la partita in alta qualità, ovunque vi troviate nel mondo.