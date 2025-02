Il 15 febbraio 2025 alle ore 20:45, il Milan ospiterà l'Hellas Verona allo stadio San Siro per la 25ª giornata di Serie A. Un match importante per entrambe le squadre, con i rossoneri che puntano a consolidare la propria posizione in classifica e gli scaligeri a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 251, DAZN e NOW, garantendo ampia copertura per tutti i tifosi. Tuttavia, chi si trova all’estero potrebbe dover trovare soluzioni alternative per seguire il match in streaming, e a tal proposito l’utilizzo di una VPN affidabile può rivelarsi una scelta utile.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Verona in TV e streaming

La partita Milan - Verona è prevista per le 20:45 del 15 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now.

Come ci arrivano le due squadre

Il Milan arriva a questa sfida con un rendimento altalenante nelle ultime cinque giornate di campionato. I rossoneri hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, risultati che li mantengono in lotta per un posto nelle competizioni europee ma senza la continuità necessaria per ambire alle posizioni più alte. Attualmente la squadra si trova al 7° posto in classifica e deve cercare di risalire, approfittando degli scontri diretti tra le rivali. Mister Sérgio Conceição, subentrato da qualche settimana, sta cercando di dare un’identità più solida alla squadra, puntando su un pressing aggressivo e su una maggiore compattezza difensiva. Il Milan, inoltre, può contare su un buon rendimento casalingo, ma dovrà fare attenzione alle possibili ripartenze del Verona.

Dall’altra parte, il Verona arriva a San Siro con un trend negativo nelle ultime cinque gare. La formazione gialloblù ha raccolto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, risultati che la mantengono al 15° posto in classifica, in piena lotta per la salvezza. Dopo un avvio di stagione discreto, il Verona ha incontrato difficoltà soprattutto in fase realizzativa, faticando a concretizzare le poche occasioni create. Il tecnico Paolo Zanetti sta cercando di riorganizzare la squadra, puntando su una difesa solida e un centrocampo più compatto per provare a strappare punti fondamentali. Contro il Milan, servirà una prestazione perfetta per evitare un'altra battuta d'arresto che potrebbe complicare ulteriormente la situazione in classifica.

Probabili formazioni Milan - Verona

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Jimenez, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao.



Verona (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz, Tchatchoua; Niasse, Duda; Bradaric, Suslov, Sarr; Mosquera. All. Zanetti.

Come vedere Milan - Verona dall'estero

Se vi trovate all’estero e volete vedere Milan - Verona in diretta streaming, potreste riscontrare delle restrizioni geografiche su piattaforme come DAZN, Sky Go o NOW. Questo accade perché i diritti televisivi variano a seconda del paese, limitando l’accesso ai contenuti. Per aggirare queste limitazioni e godervi la partita senza problemi, potete utilizzare una VPN. Una VPN consente di modificare il proprio indirizzo IP, simulando una connessione dall'Italia e permettendovi così di accedere a tutti i servizi di streaming come se foste nel vostro paese. Tra le VPN più affidabili per lo streaming ci sono NordVPN ed ExpressVPN, tutte ottime soluzioni per garantire velocità e stabilità durante la visione del match.