La sfida tra Monza e Milan, in programma per l'undicesima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà sabato 2 novembre alle 20:45 presso l'U-Power Stadium di Monza. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre lombarde.

Nei quattro precedenti in Serie A tra le due formazioni, non si è mai verificato un pareggio: il Milan ha dominato inizialmente con tre vittorie consecutive, ma il Monza ha interrotto questa striscia nell'ultimo confronto, imponendosi per 4-2 in casa lo scorso 18 febbraio. I brianzoli, che hanno pareggiato l'ultima gara casalinga contro una squadra lombarda (1-1 con l'Inter il 15 settembre), cercano ora di stabilire un piccolo record: non sono mai riusciti a rimanere imbattuti per due partite consecutive in casa contro formazioni lombarde in Serie A.

Dove vedere Monza - Milan in TV e streaming

La partita Monza - Milan prevista per le 20:45 del 2 novembre sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Monza: i brianzoli stanno attraversando un periodo difficile, non avendo ottenuto nemmeno una vittoria nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A (4 pareggi, 5 sconfitte), la striscia negativa più lunga tra le squadre attualmente in Serie A. In attacco, Dany Mota e Milan Djuric sono i migliori marcatori casalinghi con due reti ciascuno, con il portoghese che si avvicina al record di Andrea Colpani per gol segnati all'U-Power Stadium. L'ultima gara casalinga contro una lombarda si è conclusa con un pareggio (1-1 con l'Inter), e la squadra non è mai riuscita a rimanere imbattuta in due partite interne consecutive contro formazioni della stessa regione.

Situazione Milan: il Milan sta attraversando un momento delicato della stagione, avendo perso due delle ultime tre partite di campionato (1 vittoria) contro Fiorentina e Napoli. I rossoneri hanno già registrato almeno tre sconfitte nelle prime nove giornate, cosa che non accadeva dalla stagione 2019/20. Il rendimento esterno è particolarmente preoccupante, con una sola vittoria nelle prime quattro trasferte (1 pareggio, 2 sconfitte), ottenuta nel derby contro l'Inter. Un dato significativo riguarda l'importanza di Rafael Leão: con il portoghese titolare, il Milan ha vinto il 60% delle partite nelle ultime tre stagioni (2.1 punti di media), percentuale che scende al 36% senza di lui (1.3 punti di media).

Probabili formazioni Monza - Milan

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

Come vedere Monza - Milan dall'estero

