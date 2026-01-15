La sfida tra Napoli e Sassuolo si presenta come uno degli incontri più attesi della 21ª giornata di Serie A: i partenopei cercheranno tre punti fondamentali per non perdere ulteriore terreno nella corsa al titolo, mentre gli emiliani puntano a interrompere un periodo difficile. La partita andrà in onda in diretta su DAZN, con copertura streaming accessibile sia in Italia sia all’estero tramite l’app ufficiale su smart TV, PC, smartphone o tablet. Per chi si trova fuori dal territorio italiano, DAZN offre soluzioni dedicate per seguire il match in streaming con un abbonamento attivo, garantendo di non perdervi nemmeno un minuto dell’azione.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli e Sassuolo in TV e streaming

La partita Napoli vs Sassuolo è prevista per le 18:00 del 17 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli si presenta al match con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e accorciare le distanze dalla vetta, attualmente distante sei punti dopo gli ultimi risultati. I partenopei stanno attraversando un periodo di risultati altalenanti, con diverse partite terminate in pareggio nelle ultime settimane, inclusa una clamorosa serie di risultati senza successo pieno, che ha complicato la rincorsa al primo posto in campionato. Nonostante ciò, la squadra di casa resta un collettivo temibile grazie alla qualità tecnica della rosa e al fattore campo, determinata a tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi.

Il Sassuolo arriva a questa trasferta in Campania con l’intenzione di invertire una tendenza negativa: i neroverdi non vincono da diverse partite e nelle ultime giornate hanno raccolto più sconfitte che successi. Dopo due ko consecutivi nelle giornate recenti, la squadra di Fabio Grosso cercherà di ritrovare fiducia e punti importanti per scacciare i fantasmi del periodo no. La capacità di reagire e ritrovare gol sarà decisiva per gli ospiti, che portano al “Maradona” la voglia di riscattare una striscia di sei partite senza vittorie.

Probabili formazioni Napoli e Sassuolo

NAPOLI (3-4-3) : Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Cristian Stellini (Conte squalificato)

: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Cristian Stellini (Conte squalificato) SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.