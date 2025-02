La Serie A torna in campo con un match cruciale per le sorti del campionato: Parma - Roma, in programma il 16 febbraio alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, DAZN e Now, offrendo diverse opzioni per seguirla sia in TV che in streaming. Se vi trovate all’estero e volete vedere l’incontro senza problemi di geolocalizzazione, esistono soluzioni efficaci per aggirare le restrizioni, di cui parleremo più avanti.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Parma - Roma in TV e streaming

La partita Parma - Roma è prevista per le 18:00 del 16 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now.

Come ci arrivano le due squadre

Il Parma arriva a questo appuntamento in piena crisi di risultati. Nelle ultime cinque partite, i gialloblù hanno raccolto solo un punto, frutto di un pareggio e ben quattro sconfitte. Questa serie negativa li ha fatti sprofondare fino al 18° posto in classifica, in piena zona retrocessione. Servirà una prova di carattere per cercare di invertire la rotta contro una squadra ostica come la Roma.

La Roma, invece, si presenta a questa sfida con un rendimento decisamente migliore. Nelle ultime cinque giornate, i giallorossi hanno collezionato tre vittorie e due pareggi, consolidando il loro 9° posto in classifica. Con un attacco in crescita e una fase difensiva più solida, la squadra cercherà di proseguire il buon momento e avvicinarsi alle posizioni europee.

Probabili formazioni Parma - Roma

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Hernani, Keita; Cancellieri, Bernabé, Man; Bonny. All. Pecchia.



Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov. All. Ranieri.

Come vedere Parma - Roma dall'estero

Se vi trovate fuori dall’Italia e volete guardare Parma - Roma senza restrizioni, la soluzione migliore è utilizzare una VPN affidabile. Una VPN vi permette di connettervi a un server italiano, accedendo così a DAZN, Sky Sport Calcio e Now come se foste in Italia. Tra le migliori sul mercato ci sono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, note per la loro velocità e sicurezza. Assicuratevi di scegliere un servizio con server stabili in Italia per una visione fluida.